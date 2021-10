Adara apuesta por un acercamiento con su padre tras recibir su llamada en ‘Secret Story’

El martes 26 de octubre, Carlos Sobera se situó una vez más al frente de ‘Secret Story: Cuenta atrás‘, en una gala en la que Adara Molinero recibió la inesperada llamada de su padre, Jesús Molinero. Dicho movimiento se dio después de que este hubiera visto su ataque de ansiedad tras recibir un tuit de Lucía Pariente sobre la relación entre ellos dos y que pareció acercar las posturas de ambos «bandos».

Carlos Sobera habla con Adara y su padre en ‘Secret Story’

Antes de la intervención de Jesús Molinero, Sobera tuvo la oportunidad de charlar un rato con la concursante, con quien habló de su distanciamiento con su progenitor. «Fue casi público. Fue en el otro programa, cuando me separé… tampoco quiero hacerle daño pero, para mí, se posicionó con la otra parte«, recordó la madrileña, para después añadir que «él, sobre todo, entendía más a quien era mi pareja en ese momento». Molinero rompía a llorar mientras manifestaba que «yo me estaba separando, necesitaba a mi padre. No sé si lo hice bien o mal, lo hice como pude, como supe en aquel momento, pero yo lo necesitaba. «Yo le quiero muchísimo. Mi padre siempre ha sido mi referente. Yo sentía autentica admiración por mi padre, devoción», compartió la concursante, motivo por el cual «ha sido muy doloroso para mí. Ha sido muy duro».

«Tengo la sensación de que si tú pudieras arreglar esto con tu padre, lo resolverías», declaró entonces Sobera, ante lo que la concursante reconoció que «sí, pero me da miedo su reacción, que me hagan daño sus palabras… no sé«. «No te preocupes por eso, porque eso no va a ocurrir. De hecho, tu padre, el otro día, cuando vio lo que pasó con el tuit de Lucía, se quedó tocado», desveló entonces el presentador, tras lo cual añadió que «tu padre tiene unas ganas tremendas de reconciliarse contigo, nos lo ha expresado de una manera sincera». «Lo único que está esperando, es una señal de tu parte para comprender que puede dar ese paso y tratar de reconciliarse contigo. Creo que esto es un paso importante y que debería hacerte sentir contenta, por el momento», concluyó el vasco, antes de dar paso a Jesús Molinero para que hablase con su hija.

«Te quiero tanto como a tu hermana»

«Esto ha llegado a un punto en el que tendremos que darle la vuelta. Das a una versión en la que utilizas la palabra posicionar. No fue así», soltó el invitado, nada más intervenir, momento en el que quiso dejar claro que «no dejé de hablar contigo, tú fuiste la que cortó la relación». «A mí me has tenido siempre. A lo mejor es un tema que tenemos que hablar y llevarlo a buen puerto», apostaba entonces el padre de Molinero, momento en el que Sobera intervenía para señalar que «este es el momento ideal para que padre e hija se encuentren en un punto en común, hablen distendidamente y se reconcilien«. «Creo que sería bueno que le dijeras algo bonito a tu hija y que no suene tanto a reproche», opinó el presentador, antes de instar a ambos Molinero a aprovechar «este momento para encontraros como padre e hija».

«La reacción del otro día de ella, me dio la pista de que sí que le afecta, porque estos dos años parecía que no le afectaba nada«, explicó el invitado, quien aseguró que «mi hija ha sido lo más grande en mi vida. Teníamos una relación supercercana, pero hay cosas que no entiende y chocamos». Además, Jesús defendió que «se han dicho muchas cosas de mí, sigo oyendo a su madre diciendo burradas de mí y no entro en nada». «Me duele muchísimo estar dos años sin hablar con mi hija», añadió el padre de Adara, quien manifestó que «si él quiere, hablaremos». «Yo estoy dispuesto», respondía el invitado, a quien su expareja, Elena Rodríguez, lanzó una pulla indirecta desde el plató. «Desde aquí le voy a mandar un mensaje a Aitor Molinero Rodríguez. Le voy a decir que lo quiero con locura. Tu madre está aquí. Aunque tú no salgas en la televisión, te quiero tanto como a tu hermana y te adoro, hijo«, declaró la madre de Molinero, en referencia al hermano de esta.