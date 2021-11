Adara, Miguel Frigenti y Cristina Porta, concursantes nominados en ‘Secret Story’

La noche del jueves 18 de noviembre, ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ vivió el desenlace del duelo entre Cristina Porta e Isabel Rábago, en manos de la audiencia, que concluyó con la expulsión de la segunda. Además, los concursantes vivieron una nueva ronda de nominaciones, en las que el concurso de Adara Molinero, Miguel Frigenti y Cristina Porta quedó finalmente en manos del público.

El reparto de puntos tras las nominaciones de la Gala 10 de ‘Secret Story’

Como suele ser habitual, el programa dio la oportunidad a los concursantes de obtener la inmunidad con uno de sus juegos. En esta ocasión, los habitantes de la casa de los secretos, vestidos de pollos, debían explotar los globos de una habitación, con el fin de localizar un pollo de goma lo antes posible. Un desafío en el que los Gemeliers terminaron triunfando al coger primero el curioso «trofeo», gracias al cual garantizaban su permanencia en el reality dos semanas más.

Las nominaciones fueron inauguradas por el dúo de concursantes quienes, al igual que Porta, Sandra Pica, Luca Onestini y Luis Rollán, otorgaron sus dos máximas puntuaciones tanto a Molinero como a Frigenti, mientras que Julen de la Guerra voto a la pareja con uno y dos puntos, respectivamente. Votos por parte de prácticamente todos sus compañeros, que los situaron a la cabeza de la lista de nominados, mientras que Porta subió a la palestra con los dos puntos del manchego y los tres de la madrileña, a los que se sumaba también la máxima puntuación que le otorgó De la Guerra.

Sandra Pica nomina a Adara y Miguel ???? ¿Cómo os habéis quedado? ???? Pero WTF

?? Me ha dolido hasta a mí#SecretGala10 pic.twitter.com/eAMP7me4lU — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 19, 2021

La inesperada votación de Sandra y Julen

Lejos de ser unas nominaciones predecibles, el reparto de puntos tanto de De la Guerra como de Pica sorprendió muchísimo no solo dentro de la casa, sino también fuera de ella, tal y como reconoció la madre de la catalana en plató. El primero argumentó que su votación a Frigenti y Adara se debía a que «pienso que se ha equivocado», en referencia a su broma a Rábago y su posterior comportamiento. «No lo tengo en cuenta. Esta experiencia, en mi vuelta a diferencia de la otra vez, la estoy disfrutando muchísimo. Mi relación con él no va a cambiar«, aseguraba el manchego, mientras que Molinero manifestó que «me ha dolido». «Ahora mismo, tengo un conflicto interno entre cabeza y corazón y cojones, muy grande», adelantaba la catalana, en su turno, unos minutos después.

«Es la parte más complicada, porque yo había hablado de las nominaciones con ellos, pero Cristina no me ha tocado, me sabe mal y llevamos más tiempo aquí«, señaló Pica, tras lo cual dejó boquiabiertos a muchos al otorgar las máximas puntuaciones a los dos concursantes que la habían acompañado desde su repesca, lo que Molinero calificó de «traición». «Yo lo decía siempre, que tenían un gran corazón, que los quería muchísimo. Para mí habían sido un descubrimiento y estuvimos hablando hace poco de las nominaciones, para protegernos entre nosotros y, de repente, me encuentro que me nominan», confesó la madrileña, mientras que Frigenti le recordó que «has estado toda la semana conviviendo con nosotros», antes de solicitar a la audiencia que lo expulsara, puesto que «no tengo fuerza para vivir esta experiencia sin ella, ni tampoco tengo ganas de vivirlo en soledad».