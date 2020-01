Adara Molinero se rompe al confesar que está enamorada de Gianmarco: ‘Siento algo muy fuerte’

La segunda gala de ‘El tiempo del descuento‘ emitida en Telecinco el domingo 19 de enero fue realmente emocionante, tanto para los concursantes como para los espectadores. Adara Molinero tenía la posibilidad de quedarse en el programa pero debido a sus asuntos personales la exconcursante de ‘GH VIP7‘ decidió salir de la casa. Pero antes de hacerlo, no dudó en despedirse de todos sus compañeros, en especial de Gianmarco Onestini, quien estuvo a punto de abandonar el concurso para irse con ella.

Adara Molinero y Gianmarco Onestini en ‘El tiempo del descuento’

La emotiva confesión de Adara

Molinero había entrado con el objetivo de controlar sus sentimientos y volver con Hugo Sierra al finalizar su pequeña experiencia dentro del reality pero las cosas no salieron como ella esperaba. La madrileña llegaba al plató muy nerviosa por las preguntas que le pudiera hacer Jorge Javier Vázquez. Por ello, con cierta dificultad, intentó expresar lo que estaba pasando y lo que realmente sentía. «Siento algo muy fuerte, nunca me ha pasado. Le miro, me pierde su mirada, su olor… pero me pasa lo de siempre, que no quiero hacer daño», explicaba.

«Tengo una familia, tengo un hijo, me da miedo la situación. Pero lo que yo siento está ahí, y es algo increíble, no puedo negarlo». De esta forma, Molinero se sinceraba por fin y dejaba claro que sí, está enamorada del de Bolonia. Un sentimiento que esta terminó evidenciando (todavía más) al emocionarse viendo un vídeo de todos los momentos que ha vivido con Onestini en los últimos días. «Le quiero mucho, es muy bonito. Estoy enamorada», confesó entre lágrimas, ante la mirada expectante del público y del hermano de Gianmarco, Luca Onestini.

Adara Molinero muy emocionada en el plató de ‘El tiempo del descuento’

«Ha sido muy duro tomar la decisión de irme, pero también lo necesitaba, estaba conteniéndome muchísimo de no tocarle, de no besarle, de todo…«, afirmaba Molinero. La tensión entre ambos era más que evidente pero la chica ha querido respetar en todo momento al padre de su hijo tras lo ocurrido la noche de pasión que tuvo con Onestini en ‘GH VIP 7’.

El apoyo de Luca Onestini

El hermano de Gianmarco estaba en plató escuchando muy atentamente todo lo que decía la madrileña. Inevitablemente Luca Onestini había dudado de la ganadora de ‘GH VIP 7’ por los cambios de opinión constantes que ha ido teniendo a lo largo de estas semanas. Pero en el plató pudo comprobar como Molinero le admitía que realmente esta enamorada de Gianmarco: «Me ha mirado a los ojos y ha dicho que le ama», explicaba Onestini. «Te creo», le admitió a la exconcursante del reality. «Cuando el sentimiento es sincero, todos los problemas se superan. Y si necesitas tiempo, seguro que Gianmarco te esperará», afirmaba Luca en señal de apoyo a la pareja.