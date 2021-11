Adara Molinero, undécima concursante expulsada de ‘Secret Story’

‘Secret Story: La casa de los secretos‘ alcanzó el jueves 25 de noviembre su undécima gala en Telecinco, en la que Adara Molinero y Cristina Porta se enfrentaban en un intenso duelo por la salvación, después de que Miguel Frigenti quedara fuera de la competición al ser el menos votado. Finalmente, el enfrentamiento entre los dos pesos pesados del reality se acabó resolviendo con la expulsión definitiva de Molinero, con el 52% votos en contra.

Cristina Porta y Adara, antes de conocer la decisión de la audiencia en ‘Secret Story’

La gala arrancó con los porcentajes situados en un 55,7% y un 44,3%, momento en el que Jorge Javier Vázquez manifestó que se estaba dando un «récord de votos de toda la edición de la casa de los secretos, antes de empezar el programa». «Os espera una noche muy complicada y tensa», vaticinaba el presentador, ante las dos concursantes implicadas en la posible expulsión, cuyos porcentajes variaron un poco una hora después, cuando la primera cifra perdió un punto en favor de la segunda. «Con vosotras dos, me he equivocado muchísimo, es lo que tienen de bueno los realities: que nunca se sabe lo que va a pasar», confesaba el presentador, tiempo después.

Por entonces, con las dos concursantes reunidas en la sala de expulsión, Vázquez reconoció haber estado «convencido de que ibais a ser muy colegas». «Creo que somos muy distintas y tenemos muy poco en común, en cuanto a personalidad se refiere», valoró Porta, mientras que Molinero matizó que «en algunas cosas somos muy diferentes, pero en otras, no tanto», concretamente, «la intensidad, la sensibilidad». Asimismo, a la hora de apostar por retomar la amistad a pesar de sus rencillas, la catalana señaló que «si hubiésemos estado como al principio, sí. Pero después de las cosas que han pasado, no», al contrario que Molinero, quien si habría apostado por retomar las cosas.

Así se han enterado Miguel y Luca que Adara es la expulsada #SecretGala11 pic.twitter.com/xGUOJG1OMD — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 25, 2021

«Voy a ver a mi hijo»

Adara, Miguel Frigenti, Luca Onestini y Cristina Porta en la sala de expulsión de ‘Secret Story’

Ambas concursantes abordaron el origen de su enemistad: «me parece una persona provocadora que sabe dónde está», valoró Porta, sobre su compañera. «Me habría gustado que me hubiera sentado y me hubiera dicho que no le gustaba como persona, no que dejara de hablarme sin razón aparente y me hiciera pasar mal varios días», declaró por su parte Molinero. A medida que avanzaba el tiempo el programa fue mostrando los porcentajes, cuya primera cifra iba perdiendo fuerza hacia la segunda, hasta que se quedaron en un 52% y un 48%. Al ser un duelo tan especial, las dos concursantes estuvieron un rato acompañadas por sus mayores apoyos de la casa: Miguel Frigenti y Luca Onestini.

«Creo que se va Adara me da mucha pena, porque he sido muy feliz con ella. Es la intuición que me da», confesaba el primero, quien aseguró que «me voy a quedar con los buenos momentos. Feliz de haber compartido este sueño con la mejor persona de mi vida». Por fin, ambas concursantes se retiraron al salón de la casa, donde por fin conocieron la decisión del público tras desearse suerte mutuamente. «Hay que felicitar a la personas que os apoyan, porque se han dejado la piel intentando que os quedarais«, señaló entonces Vázquez, quien quiso conocer los pensamientos de la sonriente expulsada, mientras Porta rompía a llorar de la emoción. «Voy a ver a mi hijo. Estoy feliz», soltó la madrileña, entusiasmada. «Solo te puedo decir, como en otros realities, gracias siempre, Adara», señaló el presentador, ante la entusiasmada Molinero, igualmente agradecida «por la oportunidad que me habéis dado».