Adara, muy clara con Cristina en ‘Secret Story’: «Amigas como tú, no quiero ni de lejos»

El martes 28 de septiembre, ‘Secret Story: Cuenta atrás‘ alcanzó su tercera gala con Carlos Sobera, en Telecinco, en la que los habitantes de la casa se reencontraron con Adara Molinero, su nueva compañera temporal. Antes de reunirse con todos, el programa dio a la madrileña la oportunidad de charlar con Cristina Porta, puesto que quería dejarle ciertas cosas claras que sorprendieron a la concursante.

Cristina Porta, desconcertada ante las acusaciones de Adara Molinero en ‘Secret Story’

«Estás en un concurso, todos podemos opinar: no me está gustando nada como te comportas en ocasiones con Miguel. Tu forma de hablarle con prepotencia, le levantas la voz», confesó Molinero, tras una alegre recibimiento por parte de Porta, cuya actitud se tornó en sorpresa ante las palabras de la recién llegada. «Creo que cuando tienes cariño a una persona, esas formas no son las adecuadas», añadía la madrileña, con unas acusaciones a las que la catalana respondió manifestando que «yo quiero muchísimo a Miguel y, cuando hace las cosas mal, se lo digo siempre como amiga, como lo hago con mis amigas. Él también me dice las cosas que hago mal».

«A lo mejor se lo digo de mala manera, porque cuando me enfado tengo un tono a veces imperativo, pero siempre es por su bien, él lo sabe», concedió la periodista, quien insistió que «le quiero un montón y siempre digo que tiene que ser él mismo». «Le estás cortando continuamente. Él es un adulto, sabrá como se tiene que comportar. No hace falta ser su mamá», replicó Molinero, a lo que la aludida declaró que «no soy su mamá, soy su amiga y a mí, mis amigas, me dan muchos consejos muchas veces, porque a veces hago las cosas mal». «Pues yo, amigas como tú, no las quiero ni de lejos», cortó la madrileña, con franqueza. «Miguel me quiere como amiga y eso me vale, porque tampoco me conoces», apuntó Porta, quien incluso añadió que «yo sé lo que quiero a Miguel, así que lo que digas, no me afecta. Seguiré aconsejándole desde mi punto de vista y, siempre, por su bien».

Los cuchillos han volado bien afiladitos ???? ¿Con quién estáis? ???? Con Cristina

?? Con Adara#SecretCuentaAtras3 pic.twitter.com/rECMt0hnpk — Secret Story España (@SecretStory_es) September 28, 2021

«Has dicho que no tengo valores»

«Me ha extrañado lo feliz que te has puesto al verme, porque te has dedicado a decir que no tengo valores como persona«, confesó Molinero, ante lo que la catalana respondió que «te has confundido. Vuelve a ver el vídeo». «Estoy ciega, pero no tanto», comentó la madrileña, con sorna. Porta aclaró entonces que «lo que he dicho es que me gustó tu concurso», al igual que, «de hecho, yo quería que ganaras tú y, con mis amigas, siempre defendí tu historia de amor, pero no me gustó cómo trataste a Gianmarco. Pero es mi opinión como espectadora de tu reality». «Y ya por eso no tengo valores… ¿tú me conoces lo suficiente como para decir eso?», le reprochó Molinero.

La periodista recordó entonces el ‘Sábado deluxe‘ protagonizado por ella misma y Gianmarco Onestini, «en el que, para mí, hablaste tú y Miguel de cosas que eran faltar al respecto a una persona, cuando se habla de cosas íntimas». «Él hizo unas cosas y yo, otras. De ese ‘Deluxe’ no estoy orgullosa. Le pido disculpas por eso únicamente, de todo lo demás, no me arrepiento de nada», concedió entonces la madrileña, quien cuestionó incluso si «te enteraste bien de la historia, o solo viste la última parte». «Yo lo viví como espectadora, pero como veo aquí, no hay una verdad absoluta», argumentó Porta, para después declarar que «con Miguel siempre hablamos bien de ti».