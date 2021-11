Adara y Cristina Porta se distancian más en ‘Secret Story’: «No me gusta como persona»

‘Secret Story: Cuenta atrás‘ alcanzó su octava cita en la noche del martes 2 de noviembre con Carlos Sobera al frente, en la que el programa decidió reunir en la sala de la verdad a Adara Molinero y Cristina Porta, a raíz de su reciente distanciamiento. Un encuentro en el que intercambiaron múltiples reproches y que dejó aún más patente la enemistad que había terminado surgiendo entre ellas, a pesar de su estrecha relación que habían mantenido en un momento del reality.

Cristina Porta y Adara discuten en ‘Secret Story’

«Me dejó de hablar de la noche a la mañana, sin ningún motivo. Sigue haciéndolo e incluso quiere que me vaya de la casa», acusó Molinero, al comenzar la conversación con Porta, después de ver las críticas que se habían lanzado mutuamente en los últimos días. «Puedo ser muchas cosas, sé comunicar y expresar lo que me pasa, pero no sé actuar. En el conflicto, en este precisamente, no me siento nada cómoda, porque le tenía cariño», se defendía la periodista, quien incluso pidió «perdón a mis amigas si alguna vez llamé amistad a lo que sentí por Adara». «No voy a llorar. He llorado por sentirme mal por los ataques y porque se me ponga la etiqueta de que estoy marginando a una persona, cuando es algo que no hago», añadía la catalana. «Ella se fija en la relación con Isabel y Cynthia. No son mis mejores amigas. En este concurso, amigos tengo dos: Luca y Miguel«, aseguraba Porta.

La concursante defendió entonces de sus compañeras que eran «gente que me apoya y con la que he ido evolucionando. Doy oportunidades si la persona lo merece y me siento cómoda». «No me importa si está con quien este. Pero, ¿por qué tengo que ser juzgada por estar con un grupo? ¿Por qué me está mirando todo el rato con lupa?», acusó la concursante, a quien su compañera señaló que «el problema es que me dijiste el día anterior que no te fiabas de ellas y, al día siguiente, sois mejores amigas». «Para mí eso es ser hipócrita», replicó Molinero. «Yo tampoco me fiaba de ti y te di una oportunidad» señaló Porta, algo que también defendió haber hecho su compañera. Asimismo, la catalana terminó reconociendo que «no me gustan muchas cosas que tienes. No me gusta la gente provocativa», después de asegurar que «en un momento, puedo sentir que hay cosas que no me convencen». «Haberme dado una razón, no haber dejado de hablarme. No voy a estar todos los días mendigando amistad», le recriminó Molinero, momento en el que Porta confesó que «no me gusta como persona y no la quiero tener a mi lado».

«No dudo que se tengan cariño»

Cristina Porta y Adara discuten fuera de la sala de la verdad en ‘Secret Story’

«Tú necesitas hablar de nosotros. Sé muy bien lo que hay entre Luca y yo», acusó Porta a la madrileña, al abordar lo que había comentado de su relación con Luca Onestini, de la que «yo en un principio pensé que era real porque no sabía en qué punto estaba él». Molinero, de hecho, cuestionaba el acercamiento entre ambos, especialmente cuando el italiano había dejado claro que aún echaba de menos a su expareja. «Si tú quieres fingir, ¿para qué decir que se acuerda de su ex?», planteó la catalana, ante el argumento de su compañera. «Pregúntaselo a él. Esto es lo que yo pienso y se lo dije a él: para mí es una carpeta forzada. ¿Por qué no ha sido ya? Porque no hay», replicó Molinero, a lo que sumó el hecho de que «necesitas una dosis de humildad para decir que se hacen vídeos a tu costa». Ambas concursantes iniciaron entonces una disputa en torno a la veracidad o no de la relación entre Porta y Onestini.

«Puede haber amor con conveniencia», opinó Molinero, para después matizar que «no dudo que se tengan cariño, pero les está viniendo bien este juego«. El programa apuntó entonces al posible punto de partida del conflicto entre ambas, a una conversación en la que la madrileña hablaba con el italiano sobre su expareja, algo que Porta negó: «el motivo fue una prueba, una discusión por una prueba». Además, Sobera les planteó que definieran lo que sentían por la otra, momento en el que Porta manifestó «indiferencia», mientras que Molinero soltó «decepción». Una tensión que siguió fuera de la sala, cuando la madrileña le echó en cara a la catalana que no tuviera dignidad al estar con Onestini. «Yo no tengo dignidad como mujer, pero tú como mujer, eres mala», replicaba la aludida, en medio de un enfrentamiento en el que Molinero le reprochó que «no hay nada por lo que me has dejado de hablar. Lo has hecho porque te ha salido de las pelotas».