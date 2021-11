Adara y los Gemelieres vuelven a enfrentarse en ‘Secret Story’: «¡Payasa!»

El martes 24 de noviembre, ‘Secret Story: Cuenta atrás‘ emitió su undécima cita en Telecinco, a cargo de Carlos Sobera, en la que se reavivó una vez más la tensión entre Adara Molinero y los Gemeliers, Daniel y Jesús Oviedo, después de que el programa les mostrase algunas de las críticas que se habían lanzado por las espaldas. Una disputa cuya raíz se remontaba a la pulla que la madrileña lanzó al dúo de artistas cuando estos mencionaron a su madre y destacaron su carrera profesional, algo que los sevillanos no habían olvidado, aunque al parecer no tenían en mente la versión auténtica de lo ocurrido.

Adara y los Gemeliers, atentos a sus críticas mutuas en ‘Secret Story’

«No pienso ni mirarla a la cara, porque no había conocido a nadie más insoportable en mi vida«, confesaba Jesús, en medio de un recopilatorio en el que Molinero admitía que el rencor de los hermanos «me da miedo», entre otras críticas mutuas, en las que los gemelos fueron más duros con la madrileña. «Tenemos que diferenciar que es una convivencia, cada uno la lleva como le da la gana. Yo prefiero tener una convivencia respetable y llevadera», defendía Daniel, al concluir la emisión, tras lo cual apuntó que «si veo que una persona hace algo mal, se lo digo». «Ya, pero es que tú no eres mi papá para decirme lo que hago bien o lo que hago mal«, replicó Molinero, quien no dudó en recordar a los concursantes que «se te ha olvidado un pequeño detalle: que lo haces por detrás», algo que ambos negaron.

Los gemelos recordaron entonces cómo Molinero había lanzado una pulla sobre su carrera profesional en medio de una disputa, aparentemente sin motivo. «Siempre sacan su trabajo, su carrera. Tienen tanta humildad que siempre se les llena la boca, como si los demás no importaran nada«, acusó la madrileña, con ironía, segura de su versión que, de hecho, era lo que realmente había ocurrido. «No permito que se mencione nuestro nombre o nuestro trabajo como una burla», señaló Daniel, tajante, iniciando una discusión sobre el tema en la que Molinero aseguraba que «tu carrera me importa tres pepinos. Lo que no es justo es que se saque a mi madre en modo provocación, cuando no venía a cuento». «No saques a mi madre en una discusión, porque es una provocación. ¿Saco yo a alguien de tu familia? No, ¿verdad? Tu madre también ha hecho un alegato, pero nunca nombré a tu madre y nunca lo haré, porque soy diferente a vosotros«, argumentó la madrileña.

«No te pases ni un pelo»

Adara y los Gemeliers discuten en directo en ‘Secret Story’

«Tu trabajo lo sacaste tú y tu hermano. Si no, yo no lo saco», insistía Molinero, que acusó al dúo de ser «muy rencorosos». «Lo que estás haciendo es un show», le echó en cara Daniel, ante lo que la madrileña apuntó que «el show lo hacéis vosotros. Se os olvida que está todo grabado». Aunque el programa pasó a publicidad brevemente, la tensión siguió patente en la casa, donde la concursante aseguraba sentir «impotencia» ante la versión falsa que defendían los Gemeliers sobre su rifirrafe. «Si quieres que no te mire a la cara, no lo hago. Y si quieres que te trate con desprecio, lo hago«, señalaba Daniel, a lo que Molinero respondió que «no me gusta que me traten con desprecio, gracias», al igual que les recriminó el hecho de que «me hacéis trajes por detrás».

«No hay nadie que te trate mejor que nosotros en esta casa, excepto Miguel», defendía Daniel, mientras Miguel Frigenti trataba de dar por zanjada la discusión. «No sé por qué os ponéis a reabrir una herida cicatrizada», manifestó el manchego, sin tener éxito, al hacer referencia a la relación cordial que habían mantenido los últimos días. «Qué pesados, y siguen», soltaba Molinero, ante la insistencia de los Gemeliers en seguir con la disputa. «Venga hombre, payasa», contestaba Daniel, con cierto desprecio, haciendo saltar a su compañera. «Oye, a mí no me insultes. No te pases ni un pelo», atajó la madrileña, a lo que el aludido replicó con cierta chulería «¿qué vas a hacer, me vas a pegar?». «¡No estoy en ningún circo!», se oía a Molinero, ya en directo en Telecinco, donde Daniel volvió a tacharla de «payasa», puesto que «cada vez que sale en un directo, parece un circo».