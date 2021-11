Adrián, de ‘Amor con fianza’, lanza una canción con spoilers y pullas para el reality

Netflix se apuntaba a la moda de los realities amorosos con la puesta en marcha de ‘Amor con fianza‘. Desde dos villas, un conjunto de hombres y mujeres buscaban conocer si su relación era tan idílica como pensaban; sin embargo, un detector de mentiras lo puso patas arriba. Días después de la emisión de su gala final, Adrián Revilla retomó su faceta musical para compartir una canción plagada de spoilers y alguna que otra pulla para el espacio de Netflix.

Adrián Revilla, en ‘Amor con fianza’

Bajo el nombre artístico Mouse B, el también futbolista se acerca a un sillón en el que toma asiento y desde el que comienza a cantar frente a cámara. Con ritmos urbanos y reggaetoneros, se apresura a lanzar el primer dardo al formato: «‘Amor con fianza’ quiere separarte de mí, pero eso, morena mía, no lo voy a permitir», entona. Asimismo, los siguientes versos prosiguen con la misma tónica, aunque con algo de autocrítica.

«Nos hicieron discutir el primer día porque no pude mentir», asevera segundos después. Cabe destacar que Laura, su pareja, se enteró durante las primeras horas en ‘Amor con fianza’ de que Adrián le había sido infiel varias veces. Con el paso del estribillo, el cántabro comienza a revelar todo lo ocurrido: desde las infidelidades de Álex a Mar, hasta lo «mala» que parecía Katherine con su novio, eso sí, pasando también por las peleas entre Carles y Cristina.

¿En qué punto está la relación Adrián – Laura?

Aunque la gala final se compartiese durante el jueves 18 de noviembre, su relación podría no estar en el mismo punto tiempo después de la grabación. Adrián revela con tintes latinos que ellos querían verles «mal», pero arrojó luz instantes después: «Ahora estamos juntos y pasamos la misión», sentencia.

De todas formas, no perdió la oportunidad de compartir con sus oyentes una apreciación: «Yo no quiero fama, yo no te quiero perder. Salí del programa y ahora sé que lo gané». Asimismo, notorio es que el cántabro se deshace en halagos para con su novia. ¿Conseguirá esta canción convertirse en una de las tendencias de la plataforma de vídeo o, por contra, pasará desapercibida?