Adrián Lastra: «‘Jaguar’ es un órdago de Bambú, que suele hacer cosas más clásicas»

Adrián Lastra, Óscar Casas y Francesc Garrido analizan su paso por ‘Jaguar’, el drama de acción que ya está disponible en Netflix.

‘La Casa de Papel‘ ha demostrado que la ficción española no entiende de fronteras, y ‘Jaguar‘ quiere seguir ese sendero. No obstante, la nueva serie de Bambú para Netflix tiene un enfoque diferente de la acción, que no tiene tanto que ver con el artificio sino con un desarrollo muy emocional. Para explicarnos esta diferencia hemos podido hablar con Adrián Lastra, Óscar Casas y Francesc Garrido, que interpretan a Sordo, Castro y Marsé en este drama de acción que sigue a un grupo de cazadores de nazis en la España de los años sesenta.

Titulares de Adrián Lastra

«Los protagonistas están unidos por el sentimiento de justicia»

«En el quinto capítulo hay muchos fuegos artificiales»

«Lo que más me impactó de ‘Jaguar’ fue lo que hicimos con las lanchas en el cuarto episodio»

«Sentimos el peligro de la nocturnidad, la oscuridad y la marea»

«La acción de ‘Jaguar’ no está vacía, la conduce un motor emocional real»

«Es un órdago por parte de Bambú, que suele hacer cosas más clásicas, hacer acción pura»

Titulares de Óscar Casas

«En los ensayos creamos una sintonía entre los protagonistas que funciona»

«Hicimos muy buen equipo en la realidad y eso se plasma en la pantalla»

«La acción suele ser una coreografía, pero aquí lo he vivido de verdad»

«En ningún momento tuvimos miedo y lo pasamos muy bien»

«La ficción española está en el punto de mira del mundo»

Titulares de Francesc Garrido