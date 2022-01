Agoney gana la novena gala de ‘Tu cara me suena’

¡Noche de emociones, música y

mucho, mucho nivel!

Los concursantes de la novena

edición de ‘Tu cara me suena’ se lo están poniendo cada vez más difícil al

jurado con unas actuaciones de vértigo. Ángel Llàcer, Chenoa, Lolita y Carlos

Latre han sufrido por ver a quién le ponían el cuatro y por repartir el ansiado

12.

Eva Soriano ha sido la encargada

de abrir gala, ha recibió dos cincos y dos cuatros con Dua Lipa y ha no dudado

en expresar su malestar: “¡Qué mierda!”. Pero le ha asegurado al jurado que “la

semana que viene se les va a girar el cuello” con su imitación. Además, el

público le ha dado la razón al jurado otorgándole la puntuación más baja.

Los segundos en actuar en la

novena gala han ‘Los Morancos’ y Chenoa advertía, antes de conocer el

resultado, de que había “opiniones dispares” entre el jurado. Los hermanos Cadaval

han hecho reír con ‘No me quiero bañar’ de Tatiana.





El público otorga su 12 a Agoney

Antes de saber el veredicto del

jurado con la actuación de Agoney, Àngel Llàcer avisó de que para él había

cuatro concursantes que se merecían el 12 y que había tenido que decidir.

Finalmente, el concursante ha recibido el 10 del presidente, pero ha sido

premiado con la mayor puntuación por parte del público.





David Fernández creyó recibir su

primer 12 en ‘Tu cara me suena’, pero le recordaron que además de este de

Chenoa, Carlos Latre ya se lo había dado anteriormente. La miembro del jurado

bromeaba con el humorista y le decía que se lo había puesto porque estaban sus

suegros en el plató, pero la verdad es que se ha lucido con ‘Que no’ de Pedro Marín.

Rasel, que siempre está a la

altura, ha flojeado en una gala en la que le tocaba imitar a Macaco. Lolita le

pedía que no se viniera abajo y le explicaba que en esta ocasión ha tenido que

valorar muchos aspectos, pero sabe que es “un ganador nato”. ¡Así ha interpretado ‘Volar’!

La noche ha continuado con la

presencia de Daniel Diges en el plató, que ha acompañado a Lydia Bosch en ‘La

Llorona’.





Àngel Llàcer no ha podido

contener la emoción: “Te veo tan entregada que me conmueve”. Diges y la

concursante se han convertido en dos de los personajes más conocidos de ‘Coco’

y han brillado sobre el escenario”.

«Te veo tan entregada que me conmueve»

Nia Correia no ha dejado de

moverse al ritmo de ‘Yeah!’ de Usher. Su imposible coreografía ha sido aplaudida

por todos, pero sus puntuaciones no han sido las mejores. Carlos Latre le ha

pedido que arriesgue más y que no se contenga encima del escenario.

La sorpresa ha llegado con Loles León. La actriz ha recibido el 12 de Lolita y ha manifestado su ilusión, pero

no ha quedado ahí la cosa porque también ha tenido un feedback muy bueno del

resto de miembros del jurado por su imitación de Alaska junto a Jordi Coll.

María Peláe le ha puesto punto y

final a las actuaciones de los concursantes con una sentida canción de Vanesa

Martín. La concursante se ha metido en la piel de la malagueña con su ‘Polvo de

mariposas’ y no ha dejado indiferente a nadie. Dos onces, un diez y un 12 ha

sido la puntuación obtenida por parte del jurado y del público, un 11.





¿Te has perdido al invitado de la

novena gala? Eugeny Alemany se ha atrevido con David Bustamente y ‘El aire que

mes das’. ¡Revívelo!

