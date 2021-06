Aidan Turner (‘Leonardo’): «No teníamos miedo a mostrar a Leonardo como un hombre gay»

Aidan Turner es el protagonista de ‘Leonardo‘, la ficción en la que participa RTVE y que recoge varios aspectos de la vida del multidisciplinar artista. El irlandés se pone en la piel de Da Vinci y nos cuenta cómo ha sido participar en esta serie y cómo se ha preparado a un personaje histórico. Además, ha compartido varias escenas con Carlos Cuevas, quien da vida a Salai, uno de los aprendices del pintor. Turner también nos habla de su trabajo junto a él y de cómo ha visto al catalán en la producción internacional.

Aidan Turner interpeta a Leonardo Da Vinci en ‘Leonardo’

¿Cómo te preparaste para interpretar a un personaje histórico?

Es un gran personaje. Cuando coges un papel como este hay un gran trabajo involucrado y es un personaje que obviamente es muy conocido de algún modo por casi todo el mundo y a quien quieres entender. Tuve tres meses de preparación para trabajar con el equipo y analizar qué elementos del personaje queríamos mostrar y en qué dirección íbamos a ir. Tuvimos talleres con artistas para saber cómo esculpir, cómo pintar o cómo mezclar pigmentos. Consultamos al departamento de vestuario y maquillaje sobre qué apariencia debía tener porque encontramos un retrato que podía estar equivocado o que pertenecía a otro hombre. Posiblemente fuera suyo, pero no sabemos y puede ser que tengamos algún retrato suyo de cuando era más joven. Luego como actor estuve leyendo mucho, obteniendo información, leyendo biografías, documentos… Hay grandes historiadores que me dieron mucha información, fui al Louvre antes de comenzar el rodaje para ver algunas de sus pinturas. Realicé varios tipos diferentes de investigaciones.

Hay suficientes evidencias que sugieren que Leonardo era homosexual

La historia cuenta el crimen de Caterina. ¿Cómo lidia Leonardo con la investigación de Stefano?

Es algo que pensamos que podíamos usar para contar esta historia muy bien. Podíamos trabajar el misterio que lo rodea y después desvelar conforme pasa el tiempo la vuelta a la cárcel y proclamar el misterio y podíamos contar la historia entre medias de estas partes y usarlo como una forma para contar este misterio. Creo que fue una manera interesante para contar la historia, es obviamente imaginación, pero a través de esto, podemos conseguir todos los hechos y la información que hay de por medio. Es un misterio que continúa en todos los episodios hasta llegar a la revelación al final donde descubrimos qué pasó y cómo pasó. Es una forma muy interesante de contar la historia.

Se rumorea que Leonardo era gay. ¿Cómo lo aborda la serie?

Es más que un simple rumor. Hay suficientes evidencias que sugieren que era un hombre homosexual. Teníamos que mostrar esta parte de su vida. Es un genio que todos conocemos y por alguna extraña razón no se había mostrado. Evitar hablar de este gran elemento de su vida se asemejaba a otros intentos en el pasado de mostrar parte de la vida de este personaje. No pensamos en hacer esto porque cuando leí los primeros guiones escogimos mostrar esta parte tan importante de su vida. Era algo a lo que no le teníamos miedo, así que lo asumimos porque creíamos en ello y no había razón para no abordarlo de esta manera.

Aidan Turner en una escena de ‘Leonardo’

Carlos Cuevas es un actor muy conocido en España. ¿Cómo fue trabajar con él?

Fue increíble, nos lo pasamos muy bien. Estuvimos mucho tiempo juntos antes de la pandemia porque grabamos una parte antes del coronavirus y la otra durante la pandemia. Pasamos mucho tiempo juntos yendo a cenar, por Roma. Después con la pandemia no podías estar mucho tiempo con nadie porque había que irse a casa después de las grabaciones. Pero fue genial. Trabajamos mucho durante la serie en los últimos episodios. Salai era un íntimo amigo y un amante de Leonardo durante su madurez. No recuerdo exactamente cuándo aparece Carlos en la serie, si en el episodio cuatro o en el cinco, pero es un actor increíble e interpretó al personaje de manera brillante. Creo que fue su primera serie extranjera, pero fue brillante.

Carlos Cuevas interpretó a su personaje de manera brillante

¿Qué es lo que descubriste de la vida de Leonardo que más te llamó la atención?

Hay muchas cosas. Es casi increíble encontrar a alguien que tenga éxito y cruce diferentes géneros. Él era ingeniero, científico, un increíble escultor, era pintor, un increíble filósofo… Fue criado por sus abuelos en un entorno de pobreza y nunca tuvo una buena relación con sus padres, lo que fue difícil para él. No fue educado en la forma tradicional, así que fue capaz de alcanzar las bases de una fuerte infancia y vida familiar y educación y parece algo casi imposible. Tú ves las pinturas ahora y es algo casi increíble cómo fue capaz de arreglárselas para lograr esos cuadros que eran sorprendentes en aquel momento y que han continuado por delante de cualquier otra cosa en el mundo y son los mejores. Esas líneas tan finas como si se hubiera realizado a ordenador. Es difícil imaginar cómo unas manos hicieron eso. Por tanto, es muy complicado escoger solo una cosa. Además, todavía se le estudia, aparece en libros de medicina, en los periódicos. No sé coger solo una, hay docenas. También descubrió nuevas formas de mezclar pigmentos con cera o hacer témperas. Descubrió muchas técnicas de pintura para hacer progresos tanto para él como para la gente con la que trabajaba. Estaba constantemente innovando. Tenía una mente muy curiosa.