Alba Carrillo desmiente a Frigenti en ‘Secret Story’: «Es traicionero y actúa por detrás»

El estallido de Miguel Frigenti contra Isabel Rábago en ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ ha dado mucho de que hablar en Telecinco, algo que no cambió en la gala del reality de la noche del 19 de septiembre. Con la presencia de Alba Carrillo y Miguel Ángel Nicolás en plató, Jordi González quiso conocer la opinión de ambos excompañeros de Frigenti, momento en el que la primera se mostró especialmente crítica con el colaborador, a pesar de la paz inicial por la que tanto ella como su madre, Lucía Pariente, habían apostado en un principio.

Jordi González habla con Alba Carrillo y Miguel Ángel Nicolás en ‘Secret Story’

«Creo que a Isabel le descoloca mucho no saber de dónde viene la información que dio Jorge Javier, porque si llega a saber que viene de la madre de Miguel, no se habría vuelto tan loca», apostó Nicolás, haciendo referencia al hecho de que el presentador, en su última gala, dejó caer la posibilidad de que Rábago fuera responsable del despido de Frigenti de ‘Ya es mediodía‘. «Dice Miguel: ‘llevo un año callado’. ¿Perdona? Si eres el que ha estado soltando en ‘Sálvame‘ todo lo que has querido«, criticó el colaborador, tras lo cual defendió que él, en cambio, sí había guardado silencio.

«¿Crees que una persona en televisión, profesional, tiene que contar lo que ocurre tras las cámaras?», dejó caer el colaborador, ante el novio de Frigenti, Nuah, quien le reprochó no haber dado explicaciones al castellano-manchego sobre su despido. «A lo mejor te ha contado una cosa sesgada porque le interesa y tú eres su novio», intervenía entonces Carrillo, tajante, para apuntar que «Miguel Ángel Nicolás ha sido muy generoso con tu pareja, porque me consta que no querían que estuviera en ‘Ya es mediodía’ en ningún momento». «En su día, Miguel Ángel le ha dado la mano, le ha brindado su apoyo y le ha ayudado muchísimo en la televisión y se lo ha devuelto tal cual está actuando en la casa: traicionero y por detrás. Ese es Miguel Frigenti y se está retratando«, defendió Carrillo, ante un Nuah que matizó que la acusó de no haber soportado que el castellano-manchego «criticara tu concurso».

«Es el mundo contra él»

«Yo no tengo potestad para quitar o dar trabajo», declaró Carrillo, mientras el novio de Frigenti aseguraba que «influiste» en dicha decisión, algo que ella misma negaba. «Jamás en la vida he dado a elegir entre él y yo», aseguraba la colaboradora, indignada, antes de que Nicolás aclarase la razón por la que no había reincorporado a Frigenti al programa tras la cuarentena. «Había cuatro colaboradores y se quedaron en tres. Se toman decisiones y yo he dejado de trabajar en programas y nadie me ha llamado para decírmelo», aseguraba el colaborador, antes de recalcar que «ni Rábago ni yo» tenían nada que ver con el despido de su excompañero, sino que «son películas que se monta». «Es el mundo contra él, todos somos culpables de lo que le pasa, de que no le vaya bien en la vida, de lo que sufrió de pequeño… coño, ¡no! Responsabilízate de tu vida también», añadía Carrillo.