Alba Carrillo regresa a ‘Secret Story’ tras su última espantada: «Pido perdón a todos»

El martes 5 de octubre, Carlos Sobera sorprendió en ‘Secret Story: Cuenta atrás‘ al volver de publicidad y anunciar la repentina marcha de Alba Carrillo. La colaboradora había decidido abandonar el plató después de un rifirrafe con Miguel Frigenti y Elena Rodríguez en la pausa publicitaria e incluso se desahogó en redes y cargó contra la organización del reality. Una actitud muy diferente a la que mostró una semana más tarde, cuando fue de nuevo recibida en plató por Sobera, aunque desde una posición en las gradas, fuera del sofá de los colaboradores.

Alba Carrillo habla con Carlos Sobera tras su vuelta a ‘Secret Story’

«Ahora tengo que decir que esta noche nos acompaña una persona que hace una semana, protagonizó un desplante absolutamente olímpico«, comunicó Sobera, al arrancar la gala a las 20.00h, tras lo cual añadió que «pero eso sí, la armonía y la deportividad son valores que llevamos muy dentro». «Cualquiera, incluso ella, porque en el fondo todos nos merecemos una segunda, una tercera, una décima… bueno, la oportunidad que sea», remató el presentador, antes de dar las buenas noches a Carrillo, sentada en la grada del plató. «Tengo que decirte una cosa: tienes que hacer como la flecha: amagas, pero no sales», lanzó el vasco, de buen humor. «Si no, me llevas tú, ¿no?», planteó la colaboradora, a lo que Sobera respondió que «si no, te llevo yo en volandas, al estilo vasco. Te cojo hacia arriba y te lanzo».

«¿Tienes algo que decir?», quiso saber entonces el vasco, recibiendo un «sí» de inmediato por parte de la hija pródiga. «Pido perdón a ti, a mis compañeros de plató, al público, a los espectadores, porque no se debe hacer eso y, sobre todo, aunque no me pueda escuchar, a mi madre. Porque le debo el respeto de estar aquí defendiéndola», admitió Carrillo, despertando un aplauso de aprobación por parte de los presentes. «Muy bien dicho. Ya sabes que somos gente de buen corazón y, de hecho, ya te hemos perdonado, pero claro, tienes que volverte a ganar el puesto aquí abajo», concedió entonces Sobera quien, bromista, propuso tres formas en las que Carrillo podría empezar a resarcirse: una croqueta con doble mortal; el baile de «Dirty dancing«, como lo había realizado Lara Álvarez o lo tenían que realizar los concursantes; o un beso con Miguel Frigenti.

«Me porté fatal»

«Tú resolviste tu tema con Sofía con un beso», apuntó el presentador, hacia el colaborador, presente también en plató, quien dejó claro que «si me tengo que pegar un morreo, me lo pego». «Lo que decidáis vosotros, porque me porté fatal», declaró Carrillo, conforme, antes de que los presentes la animaran a darse un pico con Frigenti, que concluyó con un abrazo entre los dos. «Esto es lo que queremos: amor y cariño», apuntó Sobera, conforme. Ante ese gesto, Carrillo dejó caer la posibilidad de que «me merezco ya bajar al sofá, ¿no?», algo que el presentador descartó. «Todavía no. Te queda la croqueta. Pero gracias», reconoció el vasco. «Ya no me vuelvo a ir, porque me sale carísimo», soltó la madrileña, con humor, antes de regresar a las gradas.