Alba Carrillo, rota en ‘Secret Story’: «Este concurso ya me ha costado una amiga»

La noche del martes 19 de octubre, ‘Secret Story: Cuenta atrás‘ dio la oportunidad a las tres defensoras de Lucía Pariente, Isabel Rábago y Adara Molinero para lanzar un alegato. No obstante, en lugar de hacerlo en positivo, debían manifestar qué concursantes esperaban que saliera de la casa dos días después, momento en el que Alba Carrillo, como representante de Pariente, manifestó de forma inesperada su deseo de que su propia madre saliera de la casa de Guadalix de la Sierra.

Alba Carrillo rompe a llorar al lanzar su alegato ante su madre en ‘Secret Story’

Después de que Pariente tuviera que hacer frente a sus disputas con Cristina Porta, Luca Onestini y Rábago, Carlos Sobera quiso saber cómo se encontraba Carrillo, a quien ya se había visto al borde del llanto minutos antes. «Mal», respondía la colaboradora, en un hilo de voz y con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de pronunciar una palabra. Por ello, Miguel Frigenti señaló que «se siente traicionada», palabras ante las que la madrileña se limitó a asentir, para después romper a llorar. A pesar de todo, Carrillo se animó a lanzar su discurso ante su madre y el resto de sus compañeros de su casa, momento en el que manifestó que «con todo el dolor de mi corazón, creo que se tiene que ir mi madre, porque me está costando mucho».

«No estás alegre, no estás feliz, me duele», confesó Carrillo, quien quiso recordarle a Pariente que, «el otro día, el niño te pidió que fueras divertida, que hicieras tus bromas, y a mí este concurso ya me ha costado una amiga«, en referencia a lo traicionada que se había sentido por Rábago cuando esta había dado dos puntos a su madre en las nominaciones. «Te pido, por favor, que no te acerques a Isabel y que disfrutes mucho con los que son tus amigos de verdad ahí. Y ya está», añadió la colaboradora, para concluir manifestando «que te vengas a casa el jueves, si es posible, porque para mí esto es más que un juego». «Supongo que no esperabas que tu hija fuera intervenir con este discurso, ¿no?», planteó entonces Sobera, a Pariente, quien admitió que «sí me lo esperaba». «¿Sabes el único problema que tengo? Que quizá nadie se haya escondido detrás de mí, pero yo me he equivocado protegiendo a demasiada gente. Como me puse en la línea de fuego demasiado pronto, enseñé mis cartas demasiado pronto», valoró la concursante, para después dejar caer que «quizás ahí fuera se esté viendo algo que yo me he perdido».

¿Cómo os habéis quedado con el contraalegato de Alba Carrillo? ???? La boca al suelo

?? Lo veía venir#SecretCuentaAtrás6 pic.twitter.com/PxBAuh2N3u — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 19, 2021

«No lo sé gestionar»

Alba Carrillo dedica un mensaje tranquilizador a Lucía Pariente en ‘Secret Story’

«Me gustaría decir una cosa en nombre del programa y de los que seguimos este tipo de programas: encontrar este tipo de personas valientes, que son transparentes, son algo que no solo es valioso, sino que permite que programas como este, existan», manifestó el presentador, quien tuvo ocasión de dar paso a Rábago, dado que el discurso de Carrillo se había referido a ella. «Nadie me va a decir ni lo que siento ni veo. Las interpretaciones son diversas, pero nadie me va a decir lo que vivo», declaraba la cántabra, tras lo cual defendió que «no hay ni una falta de respeto. Hay conflictos propios de una convivencia y no voy a ir más allá», con respecto a sus rencillas con Pariente.

«Es el peor mensaje que podía recibir. Ya sabré cómo gestionarlo, pero creo que he visto vídeos muy duros. Vídeos que, a lo mejor, no habría consentido a otros compañeros», dejó caer la cántabra. para después añadir que «Alba ha tomado una decisión, ya cruzaremos los puentes cuando lleguemos». Mientras Pariente optó por guardar silencio antes de que Sobera volviera a plató, donde Carrillo admitió que «soy un ser humano y tengo la cabeza ya… hay cosas que atañen a la vida privada y estoy sobrepasada. No lo sé gestionar». El presentador animó entonces a la colaboradora a intervenir de nuevo para tranquilizar a su madre, puesto que «entendemos que es un momento duro». «Quiero decirte que te quedes tranquila; que te quiero; que, en lo que te atañe, estoy muy orgullosa de ti», declaró entonces Carrillo, agradecida con su madre «por tus valores, que han hecho que sigas fiel a lo que te pedí».