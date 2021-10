Alba Carrillo se disculpa por su desafortunado comentario a Adara: «No sé gestionarlo»

La tensión entre Alba Carrillo y Elena Rodríguez terminó por estallar en la sexta gala de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘. Durante el fragor de la batalla, la hija de Lucía Pariente terminaba su intervención soltando un desacertado comentario hacia Adara Molinero, algo que despertó múltiples críticas. Durante su última aparición en ‘Sálvame‘, la madrileña ha aprovechado la ocasión para reconocer su grave error y hacer autocrítica.

Alba Carrillo en ‘Sálvame’

Durante la tarde del 22 de octubre, Carlota Corredera mostraba a los espectadores un vídeo que resumía el brutal enfrentamiento entre la modelo y la madre de la exazafata. «A ver a quién se tira», sentenciaba Carrillo para concluir su contienda con la participante de ‘Supervivientes 2020‘. La colaboradora, aparentemente avergonzada al verse en las imágenes, asumía su error: «No me gusta mezclar el feminismo con esto. Es verdad que es un comentario desafortunado sea cual sea el género», aseguraba, no sin antes recordar que a ella también se le han dicho «barbaridades».

La madrileña también confesaba no haber sabido defender a su madre durante el paso de esta por la casa de los secretos. «No tengo esa capacidad de tener la templanza suficiente para que no me duela lo que me digan […] y no sé gestionarlo», aseveraba. Además, se mostraba arrepentida ante lo dicho y añadía que «lo mejor es que no vuelva a defender a nadie porque hay defensas que son una mano al cuello«.

«Me he equivocado en todo»

«Yo tengo otras armas y no puedo caer en hacer lo mismo que me hacen a mí porque sé lo que duele», afirmaba Alba Carrillo en ‘Sálvame’, tan solo un día después de su encontronazo con Elena Rodríguez. La ex de Feliciano López confesaba llevar un tiempo «nerviosa y sobrepasada» debido a la participación de su madre en el nuevo reality de Mediaset. «Me he equivocado en todo», añadía, reconociendo, además, que «su familia es su talón de Aquiles», por lo que no sabe gestionar este tipo de situaciones.