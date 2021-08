Alba Carrillo y Lucía Pariente cocinarán juntas en ‘La última cena’

Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente, serán las próximas protagonistas de ‘La última cena‘. Madre e hija cocinaran juntas en el programa de Telecinco el jueves 5 de agosto, por lo que tendrán que ponerse de acuerdo y trabajar en equipo, algo que parece que no les será fácil, ya que las dos han confesado que son muy distintas a la hora de ponerse entre fogones.

Alba Carillo y Lucía Pariente

Carrillo ha confesado que a ella le va mucho más la cocina refinada y de vanguardia: «Yo soy más de cocina de pico fino, mi madre es más de rancho. De ollas grandes, de cocina para familia de siete». Pariente le ha dado la razón a su hija, destacando que su fuerte es la cocina tradicional, confesando su amor por la comida casera. «Para mí, el mejor restaurante del mundo es la casa de Lucía Pariente», explicó la madre de la modelo.

Además, Carrillo ha explicado que tiene una ventaja y es que estudió repostería en Le Cordon Bleu. «Tengo el Le Corden Bleu de pastelería porque, cuando me pongo triste, cuando dejo una relación, en este caso fue la de Fonsi Nieto, pues me gusta estudiar», confesó la colaboradora de ‘Ya es mediodía‘. Pariente ha explicado que, en cambio, ella es experta en «la comida de aprovechamiento».

¿Saltarán chispas?

«En la cocina Alba y yo somos totalmente compatibles porque Alba come y yo trabajo«, aseguró Pariente. Aunque su hija no parece estar tan segura de esto: «A veces no la aguanto. Ya si empieza con lo de Albita…». Su madre ha confesado que lo de «Albita» viene de que a veces «hace como cuando era pequeña, venir a molestar». La modelo ha confesado que no le gusta nada cuando su madre se dirige así a ella.