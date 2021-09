Alberto Chicote: «Nadie de ‘Pesadilla’ provocaría un escándalo en ‘¿Te lo vas a comer?'»

Alberto Chicote se ha ganado su particular hueco en las pantallas de Atresmedia con el paso de los años. Aunque empezó ayudando a los restaurantes de ‘Pesadilla en la cocina‘, la alimentación siguió siendo el argumento principal de cara a nuevos formatos en los que participar. ‘¿Te lo vas a comer?‘ encara su cuarta temporada en laSexta, buscando repetir el éxito de sus anteriores tandas de programas.

El polifacético chef nos ha concedido una entrevista en FormulaTV, donde cuenta los momentos más complejos a los que se ha enfrentado en el espacio de Cuarzo Producciones. Asimismo, las próximas ocho entregas de ‘¿Te lo vas a comer?’ comienzan a asomarse a la cadena verde del grupo de comunicación desde el martes 26 de septiembre al filo de las 22:30h, con la pandemia del coronavirus como hilo conductor.

‘¿Te lo vas a comer?’ vuelve a las pantallas de laSexta después de una situación sanitaria que nos ha cambiado la vida

¡Efectivamente! Volvemos el martes 26 de septiembre, después de que la tercera se quedase en menos capítulos porque no pudimos terminarlos de grabar a causa del confinamiento. Hemos podido volver a viajar, a recorrer el país buscando diferentes temas relacionados con la alimentación. ¡Ahí estamos, dale que te pego!

Tiramos mucha comida y es lo más importante para sobrevivir

¿Qué novedades va a ofrecer esta cuarta temporada para atrapar al espectador?

Ya sabes que siempre son temas relacionados con la alimentación y, ahora, en este momento pandémico que vivimos, tratamos asuntos que han salido a la palestra o que se han agravado raíz del coronavirus. El primer capítulo habla del despilfarro alimenticio, un tema que ya habrás escuchado antes. Por la pandemia, estamos viendo a la gente que tiene que ir a los sitios de beneficencia para comer, pero después te enteras que en este país se tiran más de siete toneladas de comida. En un momento como este es cuando te preguntas: «¿De verdad estamos permitiendo esto?». Tiramos mucha comida como si no fuese lo más importante que necesitamos para sobrevivir.

¿La pandiemia va a ser entonces el principal hilo conductor de la cuarta temporada?

Tiene mucho que ver. Otro de los temas que abordaremos es el de la cantidad de personas que cocinan desde casa. Cientos o miles de personas están en su casa preparando lo que le sale de las narices para luego venderlo, en unas condiciones… ¡Ni siquiera pasan controles sanitarios!. Además, trataremos el asunto de la pérdida de peso después de la pandemia. Hay mucha gente que sigue cualquier tipo de dieta milagroso, incluso pastillas o productos milagrosos…. Por otro lado, hablaremos de algo prohibido en la Unión Europea por el numero de muertes que ocasionó; pero resulta que se puede conseguir en internet sin ningún tipo de control. Hay personas que se autodenominan «nutricionistas» y que no tienen ningún tipo de calificación. ¡Eso no puede ser!

Queda claro entonces que quedan muchos mitos por desmontar en torno a la alimentación…

Por desgracia, los malos no descansan… Hay gente que siempre encuentra la manera de intentar llenarse los bolsillos a costa de los demás, de su salud, sus condiciones o de lo que sea. En esta temporada, tenemos ocho programas y te he contado tres, pero hay muchísimo más donde se muestra a gente que hace lo que no debe.

Los espectadores nos dicen que hacemos una especie de labor social

¿Crees que un formato como este podría tener cabida en Televisión Española, como televisión pública que es?

No sé si debería hacerlo uno u otro, lo que sí sé es que muchos espectadores nos dicen que hacemos una especie de labor social. Entonces, si a quien le corresponde es a una cadena u otra, yo no lo sé. Lo que ocurre es que laSexta siempre ha estado muy comprometida con el consumidor, entonces creo que es un programa que está muy bien donde está. Nosotros lo hacemos felices y yo creo que el público lo asocia mucho con el espíritu de la cadena.

Con todas las personas que te has encontrado durante ‘Pesadilla en la cocina’, ¿te sorprendería encontrarte a alguna de ellas protagonizando un escándalo alimenticio?

Sinceramente, sí me extrañaría porque la gente que yo me he encontrado no es mala gente; no son este tipo de persona que vende una pastilla que vaya a jugar con tu salud. La mayoría de ellos son buenas personas que no sabían sacar su negocio adelante. Este perfil dista bastante de otros que te puedan vender comida contaminada, residencias donde se da de comer cualquier cosa a los abuelos con tal de ganar dinero… No, no son ese tipo de perfiles.

Si fueras un personaje anónimo que no estuviera en la esfera pública, ¿cuál de tus programas sería el primero que verías?

Yo creo que el público descubrió a Alberto Chicote con ‘Pesadilla’, que, curiosamente, es un programa que yo lo paso bastante mal grabándolo. Todo el mundo ha descubierto que se ríe mucho con mi manera de afrontar los problemas o expresarme. Yo creo que todo depende del momento en el que me encontrase… Si quiero un rato divertido y amable, me veo ‘Pesadilla’; cuando quiero ese lado de denuncia y compromiso, veo ‘¿Te lo vas a comer?’; si quiero puro entretenimiento veo ‘Top Chef’. Cada uno tiene su momento.

El público necesita que mi implicación en ‘¿Te lo vas a comer?’ sea absoluta

Teniendo ya en cuenta tu trayectoria en la televisión, ¿qué es lo mejor y lo peor de ponerte al frente de un formato de denuncia como ‘¿Te lo vas a comer’?

La oportunidad de poner encima de la mesa denuncias comprometidas, sin duda. Ningún otro programa te da esa oportunidad. Creo que es un paso al frente necesario, no basta con decir que tal restaurante debería hacer algo en concreto. El público necesita de una implicación absoluta por mi parte con el formato… Y eso que pasamos muy buenos y muy malos ratos, como, por ejemplo, cuando tienes que tocarle la puerta a alguien para preguntarle por qué en este bote que pone bonito del norte no hay bonito dentro. Esto es más complicado, pero hay que hacerlo.

Haciendo un balance temporal y profesional, ¿cuál ha sido el programa que más te ha costado hacer?

Los hay que son muy complicados. El programa que hicimos de las residencias durante la primera temporada fue muy duro porque, seguramente, los mayores son las personas más desvalida que te puedas encontrar… Son personas de avanzada edad que están en esos sitios viviendo sus últimos días. Aprovecharse de ellos me pareció algo tremendo y es verdad que se han cometido y están cometiendo muchísimos fraudes.