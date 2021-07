Alejandro Albalá relata los desprecios a Isa Pantoja en Cantora: «Nadie la habla»

Tras su paso por ‘Supervivientes 2021‘, Alejandro Albalá ha decidido tirar de la manta y aumentar la polémica con la familia Pantoja. El exconcursante ha decidido someterse al PoliDeluxe de Conchita este viernes 30 de julio y dejar al descubierto los secretos mejor guardados de Cantora. Y es que a pesar de haber roto con Isa Pantoja hace más de cinco años, parece que el joven aún tiene mucho que contar.

Alejandro Albalá en ‘Viernes deluxe’

La primera pregunta del polígrafo empezó fuerte: «¿Es cierto que, en una comida con casi treinta personas en Cantora, la familia Pantoja empezó a criticar a Chabelita y ella se levantó de la mesa y se fue?». El ex de Isa P. respondía que sí y la máquina le daba la razón. Esta afirmación pilló por sorpresa a los colaboradores de ‘Viernes deluxe‘ que querían saber qué familiar había sido el responsable de esta desagradable situación.

«Allí ella pasa desapercibida porque nadie le habla, la interlocutora es su madre, Isabel Pantoja. En este caso, fue una pelea por una entrevista que le sentó mal», añadía. Durante la entrevista en plató contó que la tonadillera le echó en cara que diese exclusivas hablando mal de la familia Pantoja y luego tuviese «la poca vergüenza» de sentarse a comer con ellos e incluso Albalá afirmó que la familia la llamaba «desagradecida«.

Isa Pantoja, persona «non grata» en Cantora

Además, el influencer aprovechó para contar que la relación entre Isa y su tío, Agustín Pantoja, es totalmente inexistente: «No le habla ni para bien ni para mal. No existe». Además, incidía en que la hija de Isabel Pantoja no se defendía cuando había gente delante, pero en privado escuchaba discutir a madre e hija. Por otra parte, remarcó que el trato hacia Kiko Rivera y su hermana siempre ha sido diferente.