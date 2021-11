Alejandro desvela que tuvo una relación con Marina antes de ‘La isla de las tentaciones’

‘La isla de las tentaciones 4‘ estrenó en Telecinco su debate en la noche del lunes 15 de noviembre, en el que Sandra Barneda contó con la presencia de varios colaboradores, entre los que se encontraba Marina García. En la recta final de la entrega, el programa desveló lo que había utilizado de cebo durante la emisión: el hecho de que uno de los colaboradores había mantenido una relación con uno de los participantes del reality. Un pasado en común protagonizado por Alejandro Nieto y Marina García, a quien sorprendieron algunas de las declaraciones del gaditano sobre lo que había ocurrido entre ellos.

Marina García, atenta a las palabras de Alejandro Nieto en el debate de ‘La isla de las tentaciones’

Durante la fase de casting, Nieto lanzó unas declaraciones en las que desvelaba haber «estado de rollos unos dos meses» con la sevillana mucho antes de su incorporación al reality. «Me sorprendió que dijera que llevaba cinco años con su novio, porque en 2019 estuvo conmigo y estaba superenchochada», declaró el gaditano quien, después de conocer a su actual pareja, Tania Medina, «corté con Marina por ella». «Fue un corte tajante. No le hablaba siquiera, pasaba de ella», aseguraba Nieto, tras lo cual relató que García «se mosqueó conmigo porque no le fui claro».

«Me he quedado muerta, porque había cosas que no había visto», confesaba la sevillana, tras escuchar las declaraciones del participante de la cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’. García recalcó que Nieto «me ha sorprendido mucho», tras lo cual quiso dejar claro que «él no dejó nada, porque no éramos nada. Tuvimos un rollito que duró un mes». Asimismo, la sevillana afirmó que no estaba por entonces con Jesús Sánchez y desmintió que Nieto fuera el responsable de la «ruptura»: «yo fui la que le mandó un texto, porque me enteré de que estaba picoteando«. «No tenía nada serio con él», insistió la colaboradora, a pesar de su decisión de entonces.

«Es muy cerrado de mente»

García también manifestó su descontento por el hecho de que Nieto hubiera dejado caer que ella era quien iba tras él: «eso me parece muy mal, porque si dos personas están juntas es porque los dos quieren, no porque uno ande detrás del otro». «No sé si estaba conociendo a esta chavala o la conoció después, pero que me dejó, es mentira», confesó la sevillana, en referencia a la relación de Nieto y Medina, puesto que «él nunca me dijo que estaba conociendo a nadie». Ante las dudas de sus compañeros, García aclaró que dichos «rollos» con Nieto se produjeron en una de las dos crisis que había tenido en su relación con Sánchez, por lo que «igual que él ha estado con chicas, yo también he estado con chicos. Creo que los dos tenemos el mismo derecho». «No lo he conocido como pareja y no me parece mal chico, pero le pierde mucho la boca y es muy cerrado de mente», declaró García, cuando sus compañeros le preguntaron sobre Nieto.