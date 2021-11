Alejandro se lleva el rechazo de los espectadores por su bifobia: «Cavernícola e inmaduro»

La emisión de ‘La isla de las tentaciones 4‘ del 17 de noviembre tuvo a Alejandro Nieto como uno de sus protagonistas absolutos. El modelo realizó una serie de comentarios sobre su novia que indignaron en redes sociales, aunque la gota que colmó el vaso llegó con sus palabras sobre la bisexualidad. Según expresó el andaluz, se quedó «tocado» al enterarse que una compañera de su pareja lo era.

Nieto tuvo que ver el masaje que recibió Tania Medina por parte de uno de los solteros, una imagen que hizo enloquecer al exconcursante de ‘Gran Hermano VIP 4‘, quien se refirió a su actual pareja como «una puta cría». Además, aseguró que en su rostro veía la cara de cuando hace el amor con ella y habló de Medina utilizando calificativos como «pornográfica», «viciosa» o «morbosa»

Todos estos adjetivos enfurecieron al público, quien lo calificó de machista y lo marcaron como una «red flag», termino utilizado para referirse a las señales que deberían hacerle abrir los ojos a su novia. De hecho, uno de los usuarios de Twitter aseguró que «no es tope hablando», rompiendo así la justificación que suele dar su pareja sobre él. Otras de las publicaciones mostraban su incredulidad sobre la relación de la canaria y el andaluz: «Sigo sin entender como una mujer como Tania puede estar con un tío como Alejandro», rezaba el texto subido en la red social.

Alejandro no es torpe hablando, Alejandro es un puto machista de los cojones #LaIslaDeLasTentaciones2

No creía que nadie podría superar a GONZALO MONTOYA hasta que conocemos a ALEJANDRO NIETO #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/cVeyX8RKSf

Josue: mi novia es bisexual Alejandro: no jodas, tu novia le ha tocado el culo a la mía, a ver si le va a gustar! ???????????? a este cavernícola de donde le habéis sacado? Cavernícola, infantil, inmaduro… que pena de personaje #isladelastentaciones

TRanquilo Alejandro, que por ser bisexual no van a saltar al cuello de tu novia si ella no quiere, puedes estar tranquilo, que ser bisexual, no es sinonimo ni de infidelidad, ni de promiscuidad, ni de adjetivos similares, #LaIslaDeLasTentaciones4

