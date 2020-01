Álex, emocionado en la hoguera de ‘La isla de las tentaciones’: ‘La quiero libre, pero que me elija a mí’

La noche del martes 14 de enero, ‘La isla de las tentaciones‘ emitió una nueva entrega en la que los integrantes de las cinco parejas participantes pudieron conocer mejor a algunos de los solteros en sus primeras citas. Además, los chicos inauguraron la hoguera, un momento en el que Mónica Naranjo se reúne con los participantes del programa para mostrar lo que están haciendo sus parejas, algunos de ellos en privado, como fueron los casos de Gonzalo Montoya y Álex Bueno. Unas imágenes que trastocaron especialmente a este último y a Christofer Guzmán, que apenas aguantaron las lágrimas.

Los participantes de ‘La isla de las tentaciones’ en la primera ceremonia de la hoguera

El primero en ver imágenes sobre su pareja fue Christofer, quien se mostró tranquilo al principio, algo que fue cambiando a medida que veía más cosas de lo que Fani Carbajo había vivido en su Villa, donde se metió en el jacuzzi con Rubén, uno de los solteros. «No me lo esperaba, siempre me recuerda que no haga lo que no me gusta que me hagan a mí. Creo que me ha fallado como pareja, nunca pensé que esto pasaría. Por ahí no paso», declaró Christofer, dolido, quien aseguró que Rubén «me da igual, es ella la que me importa». «Me ha dolido mucho, la verdad», confesó el participante ante las cámaras, entre lágrimas.

Gonzalo fue el siguiente en ver a su pareja, Susana Molina, interactuando con algunos de los solteros, especialmente con Lewis, momento en el que se mostró muy tranquilo. «Es una persona poco sociable y muy selectiva, con que ella ría y disfrute me siento tranquilo. Susana está enamorada de mí, no hay más», declaró el participante, tras alabar la «persona súper amable» que era su pareja. «Cuando estoy al cien por cien de que mi pareja me ama no tengo dudas. El pobrecito la verdad no es muy agraciado, no hay más verlo a él y verme a mí», lanzó Montoya, al hablar de Lewis. Una reacción muy parecida a la de José Sánchez, a quien no le preocupó la cercanía de su pareja, Adelina Seres, con el mismo soltero, dado que le inquietaba más «que haya una conexión espiritual o una conexión mental». «Me estoy dando cuenta de que este tiempo separados refuerza el sentimiento que tengo por ella. Me alegro de verla feliz y que esté disfrutando de esta experiencia», declaró Sánchez.

«Mi actitud va a cambiar»

Álex, al borde del llanto tras ver a su pareja con los solteros de ‘La isla de las tentaciones’

En el caso de Álex, el participante se mostró especialmente emocionado tras ver a su novia Fiama Rodríguez interactuando con los solteros de su Villa. «Ella es más abierta y permite el contacto, no le da importancia. Yo soy más introvertido y el contacto para mí, sí significa», confesó Bueno, antes de señalar que «he sufrido mucho y tengo mucho miedo a que me fallen. «Ella sabe que es la persona que más quiero y más importante que tengo a mi lado. Yo la quiero libre, que tenga mil elecciones que hacer, pero que siempre me elija a mí», añadió el participante, entre lágrimas, antes de opinar que «creo que es lo más bonito que se le puede desear a una persona».

Ismael Nicolás fue el último en ver las imágenes de su pareja, Andrea Gasca, disfrutando de la Villa con las demás participantes y los solteros, momento en el que se mostró disgustado con la actitud de Gasca. «Está con él igual que conmigo. No lo entiendo», admitió el participante, quien afirmó sentir que «creo que no me echa nada en falta y eso me preocupa». «Decepción es lo que siento. Creo que es bueno ver como se comporta tu pareja cuando no estas delante», prosiguió Ismael, antes de prometer que «a partir de ahora mi actitud va a cambiar bastante». «Vine aquí con la intención de dejar mis celos y me doy cuenta de que era celoso por algún motivo y aún no lo había visto», concluyó Nicolás, tajante.