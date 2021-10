Álex González desvela su surrealista anécdota en ‘Toy Boy 2’: «Me borraron los testículos»

Álex González ha visitado el plató de ‘Zapeando‘ para presentar la segunda temporada de ‘Toy Boy‘, donde se pone en la piel de El Turco, el antagonista de la ficción. Allí, el actor ha compartido con los espectadores y los colaboradores algunas anécdotas del rodaje destacando una particular escena que ha surgido tras un comentario de Dani Mateo sobre su desnudo televisivo. «Desde que yo salí en tanga en la tele, cualquiera puede hacerlo», empezaba diciendo el presentador.

Álex González

«Es que por detrás todos perdemos mucho. Fui a doblar la serie hace dos semanas y me dijeron: ‘Te voy a presentar a la compañera que lleva cinco días borrándote los testículos’. Pobre María», explicaba González, provocando las risas en el plató del programa de laSexta. «Yo nunca me he visto de espaldas, el caso es que el plano dura como tres segundos y frame a frame son como cinco días. Que lo busquen porque es un trabajo maravilloso que ha hecho la compañera», añadía el actor de ‘Toy Boy 2’. «Ahora parece que llevo un fieltro», ha apostillado después de que Mateo le preguntase cómo había quedado esa eliminación.

Además, ha revelado que es en el capítulo seis cuando sucede dicho momento. «¿Se veían por detrás? ¿Cómo un bóxer?», ha exclamado Dani Mateo, impactado por lo que el actor le estaba contando. «Ha hecho un trabajo de cojones», ha bromeado también el presentador del formato, tirando del fácil juego de palabras, refiriéndose a la laboriosa tarea de postproducción.

Su trayectoria profesional

El madrileño, conocido por dar vida a Javier Morey en ‘El Príncipe‘ y a Mario Mendoza en ‘Vivir sin permiso‘, es uno de los fichajes estrella de ‘Toy Boy’, la serie de Atresplayer Premium que estrenó el 26 de septiembre de 2021 ya su segunda tanda de capítulos en dicha plataforma. Gónzalez comenzó en la pequeña pantalla en el año 2003, interpretando un humilde papel en el mítico ‘Hospital Central‘. Desde entonces su carrera no ha parado de crecer y a día de hoy es un actor muy reconocido en España.