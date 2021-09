Álex González y Cristina Castaño calientan motores con el «salvaje» teaser de ‘Toy Boy 2’

La serie más atrevida de Atresplayer Premium comparte nuevas imágenes.

Una de las incorporaciones más sonadas para la segunda temporada de ‘Toy Boy‘ tiene nombre: Álex González. El actor se une a la picante ficción de Atresmedia y se convierte en el protagonista del teaser, junto con Cristina Castaño. A modo de declaración de intenciones, una de las protagonistas de la serie que llega «muy pronto» a Atresplayer Premium comienza narrando: «El sexo es algo salvaje».

La ficción producida por Plano a Plano comienza a narrar la vida de los protagonistas, al tiempo que Hugo Beltrán (Jesús Mosquera) ha conseguido demostrar su inocencia. Él no solo no asesinó a Philip Norman, sino que se ha visto envuelto en una trampa. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido con Macarena? Su adicción al sexo le ha terminado apartando de la ciudad para acabar en una clínica, algo que podía intuirse en el teaser por sus palabras: «Ponerte cachonda cuando te pones en manos de alguien que podría matarte«.

Mientras González y Castaño no pueden apartar sus miradas del otro, un sinfín de aventuras y desventuras se suceden alrededor de estos personajes. ¿Qué ha ocurrido con Triana (María Pedraza) y quién está detrás de todo lo que le ocurrió durante los últimos capítulos de la primera temporada? Al mismo tiempo, el club Inferno puede tener las horas contadas: ahora tienen competencia. Las puertas de One Per Cent quedan abiertas para que la lujuria rebose por doquier.