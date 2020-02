Álex niega cualquier tipo de pacto con Julián en ‘La isla de las tentaciones’ tras ver el enfado de Fiama

La noche del jueves 6 de febrero, ‘La isla de las tentaciones‘ emitió una nueva entrega, en la que los participantes se enfrentaron a la última hoguera antes de reunirse con sus respectivas parejas en la final del programa. Un momento en el que estaba previsto que vieran declaraciones de aquellas personas con las que más tiempo habían pasado sus parejas, y que tuvo una excepción, Álex Bueno, quien pudo ver el rebote de Fiama Rodríguez al verse acusada de participar en un montaje organizado entre él y Julián, otro de los solteros.

La reacción de Álex al ver el enfado de Fiama en ‘La isla de las tentaciones’

«La gravedad de la situación hace que sea muy importante que las vea», declaró Mónica Naranjo, al anunciar la excepción en la hoguera, que concluyó con Álex viendo el enfado de su pareja, a quienes sus compañeros acusaron de estar implicada en un supuesto montaje. Un momento en el que el participante se mostró muy agobiado y apenas fue capaz de estarse quieto mientras presenciaba como su pareja rompía su fotografía o se quitaba el anillo de compromiso. «Mi novio, la persona con la que me voy a casar, me ha fallado», declaró Fiama, en medio de su enfado, ante lo que Álex, impotente, gritó: «¡que no es así!».

«No es verdad», replicó el participante, mientras sus compañeros trataban de tranquilizarlo. «Ya se lo explicarás, tranquilo», lo animó Gonzalo Montoya. «No, no, para, de verdad. Esto sí que no, no voy a jugarme mi relación. Me voy para allá», soltó Álex, nervioso, amenazando con abandonar la hoguera. «Esto es lo que no quiero, que ella se encienda y empiece a pesar mal, y yo no estoy para tranquilizarla», declaró el participante, inquieto. «No, se acabó», señaló Álex, mientras sus compañeros seguían haciendo esfuerzos por calmarlo. «Has madurado muchísimo, tranquilo, demuéstralo», le instó Gonzalo, ante lo que su compañero confesó que no se trataba solo de las imágenes que había visto, sino del hecho de que «la he visto mal de verdad».

«Sí le dije que la cuidara»

«Me duele, me mata. Esto era lo que me daba miedo, que ella se enfadara por fantasmas y lo acabo de ver», reconoció Álex, quien confesó que lo primero que se le había pasado por la mente es que «se le ha ido la cabeza», cuando Mónica le preguntó al respecto. «No tiene ningún motivo. Mis compañeros saben que lo único que he hecho ha sido alabarla, amarla, respetarla. No voy a permitir que piense cosas que no son. Voy a aclararlas», aseguró Álex, antes de señalar que «no me puedo defender de una cosa que realmente está en su cabeza». «¿Hiciste un pacto con Julián?», preguntó la presentadora entonces. «No hice ningún pacto con Julián, puedo prometerlo. Es el amigo de un muy buen amigo mío y sí es verdad que le dije que me la cuidara el tiempo que íbamos a estar separados. Nada más», afirmó Álex, quien podría aclararlo todo con Fiama en la hoguera final.