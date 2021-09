Alexia Rivas carga contra Rocío Flores por el feo que le hizo en ‘Supervivientes 2021’

El fichaje de Alexia Rivas en ‘Ya es mediodía‘ ha causado un gran revuelo. La periodista se estrenó en plató durante el viernes 3 de septiembre, donde no ha dudado en hacer frente a los comentarios sobre su enemistad con Marta López, con la que tendrá que compartir muchas horas de trabajo. Pero la exconcursante de ‘Supervivientes 2021‘ ha sorprendido a los espectadores contando un feo gesto que tuvo Rocío Flores durante la gala final del concurso.

Alexia Rivas y Rocío Flores

Durante la tertulia del «Fresh», Miguel Ángel Nicolás quiso saber qué tipo de relación mantiene Alexia Rivas con Rocío Flores. «Ha sido compañera entre comillas por las reuniones de ‘Supervivientes’, pero el día de la final fui a felicitar a Olga Moreno, porque ha sido mi compañera y Rocío Flores me giró la cara«, comentó la extrabajadora de ‘Socialité‘.

Aunque la periodista ha afirmado que no mantiene una mala relación con la hija de Rocío Carrasco, ha apuntado que no entendió el gesto de desprecio. «Yo he sido crítica con el concurso de Olga, no he criticado lo de fuera. Igual que se podía hablar de mí o de otros compañeros, de ella también«, y añadía: «Te expones a eso».

«Hay que saber ganar»

La colaboradora ha apuntado en el programa de Telecinco que no le dio ni las gracias tras su acto de generosidad. «Me podría haber dicho gracias al menos. No olvidemos que es un reality, que no trasciende«. Además, Alexia Rivas tendrá que hacer frente a otra polémica en el espacio: su rivalidad con Marta López, con la que ha mantenido numerosos enfrentamientos televisivos y coincidirá en los próximos días. ¿Acercarán posturas?