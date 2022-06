Ali se va de casa dejando a Asya destrozada: «Espero que merezca la pena haber renunciado a tu propio hijo»

Asya ha vuelto a empezar de cero su relación Aras y algún día le gustaría casarse con él, pero quiere que Ali acepte la relación.

“Quiero que le des a Aras una oportunidad”, le dice a Ali con el objetivo que su hijo intente conocer a Aras. La doctora le dice que, igual que aceptó la relación de Volkan y Derin, espera que ahora también lo haga con ella y Aras.





Ali, que se queda sin palabras, solo puede llorar mientras escucha a su madre.

Pero parece que lo que le ha contado su madre no le ha gustado demasiado porque al día siguiente se va de casa y le deja a Asya una nota: “Dado que ya has elegido, no me verás más. «Espero que merezca la pena haber renunciado a tu propio hijo».

Mientras Asya se queda muy preocupada preguntándose dónde está Ali y por qué ha reaccionado así, Volkan está viendo toda la escena desde su móvil.

¿Desde cuándo vigila a Asya?

¿Dónde estará Ali?