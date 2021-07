Alicia Borrachero: «‘Los relojes del diablo’ es una serie con mucho thriller y muy humana»

Alicia Borrachero vuelve a Mediaset España de la mano de ‘Los relojes del diablo‘, una ficción italo-española inspirada en una historia real. El narcotráfico a nivel internacional es el hilo conductor de la mayor parte de sus tramas, con la actriz metiéndose en la piel de Rosa Vidal, una mando del Grupo de Respuestas Especializada al Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional.

Con un personaje alejado de la figura tradicional de una mujer policía, la actriz encarna a una agente que se mueve en una dicotomía constante: su trabajo implica una serie de responsabilidades, pero sus valores se alejan de la frialdad que requieren algunas de las decisiones que se ve obligada a tomar. Alicia Borrachero cuenta en FormulaTV qué tiene ‘Los relojes del diablo’ para enganchar a los televidentes.

Alicia Borrachero en ‘Los relojes del diablo’

Me alegro de volver a colaborar con Mediaset, que siempre me ha dado muchas alegrías

Vuelves a Mediaset ocho años después de ‘El don de Alba‘, pero esta vez con una producción italo-española como es ‘Los relojes del diablo’… ¿Cómo ha sido trabajar con un equipo internacional?

Pues ha sido un regalo para mí. La historia, que para nosotros los actores es la partitura del personaje, me capturó, me intrigó, me atrajo… Yo nunca había oído hablar de ese conflicto que se presenta: una persona completamente inocente se ve envuelta en una organización criminal y es infiltrado de la policía. Para mí fue un regalo poder rodar en Italia, conocer a Alessandro, el director, que es realmente un maestro… Yo espero volver a trabajar con él y, bueno, me alegro de volver a colaborar con Mediaset, que siempre me ha dado muchas alegrías en mi carrera.

Alicia, cuéntanos quién es Rosa Vila y qué tiene para enganchar a los espectadores y espectadoras.

Rosa Vila es una agente que pertenece al Grupo de Respuestas Especializada al Crimen Organizado. Ella está a cargo de todo este asunto desde España y acude a Italia cuando la policía se pone en contacto con su equipo. La clave está en que un personaje puede estar teniendo contacto con una organización de narcotráfico y ese es el momento en el que aparece Rosa. De hecho, ella no se infiltra, sino que está al mando de la operación. Marco Merani es quien llega a esa organización, pero lo bonito de mi personaje es que, pese a que pone en peligro la vida de este hombre que no está preparado para la tarea, no tiene más remedio que convencerlo. Al mismo tiempo, ella tiene mucho conflicto con esto y no duda en acompañarlo, cuidarlo… No es un personaje de policía típica. Se establece un vínculo entre ellos.

¿Hay algo de tu personalidad dentro de Rosa Vila?

Yo creo que mi aspiración es que todos los personajes que hago no tengan que ver conmigo. Creo que el actor tiene que llegar a otra cosa desde algo suyo; realmente, es poder representar un comportamiento o carácter que no tiene nada que ver con el tuyo. Eso no quiere decir que no puedas utilizar cosas tuyas a tu favor. Lo único en lo que me pude apoyar un poco tenía que ver con la parte más humana y émpatica del personaje. Ser una policía que está un poco en conflicto por la frialdad que requiere su trabajo y lo que siente.

Por lo que has contado, Rosa Vila, a prior, no va a ser alguien corruptible.

¡No se sabe! Fíjate, lo último que te esperas va y pasa… No, ¡la verdad es que no me acuerdo! (Risas).

Alicia Borrachero en ‘Los relojes del diablo’

A lo largo de tu carrera has interpretado a personas de diferente profesión. ¿Te sientes más cómoda metiéndote en el papel de trabajadores del Estado, como fue el caso de la doctora Cruz en ‘Hospital Central‘?

¡No lo había pensado! (Risas) Yo, la verdad, enfoco mis personajes en la función que tienen en la historia… ¡Nosotros contamos historias! Lo más importante para mí es la partitura, el guion y la visión del personaje. Da igual que sea una mujer que trabaja en un hospital, un ama de casa o la esposa de Terminator.

El personaje de Álvaro Cervantes tiene una complejidad y un peso que el mío no tiene

Álvaro Cervantes nos habló de ‘Gomorra‘ como una serie que le resultó muy atractiva. ¿Has buscado inspiración en algún personaje de otras ficciones?

En este caso, no. Nada. Yo hago un personaje que estaba claramente escrito. De hecho, le llevé a Alessandro una propuesta en la que quería huir del tópico de la mujer policía y hacer algo que tuviera más que ver con la empatía. Al final, es algo más contradictorio y, con eso, yo trabajé. También es cierto que el personaje de Álvaro (Aurelio) tiene una complejidad y un peso que el mío no tiene, entonces, me parece muy buena una inspiración en ‘Gomorra’. Realmente, en lo que se mete… Bueno, no digo nada, ¡pero que es muy fuerte!

‘Los relojes del diablo’ ha triunfado en Italia… ¿Habría cierta sensación agridulce si no se consiguen datos parecidos?

Si te digo la verdad… Según pasa el tiempo, el éxito tiene que ver con otro tipo de cosas. Obviamente, la audiencia es importante y no lo va a dejar de ser nunca porque dependemos de ella en gran medida; pero ese éxito lo veo desde otro lugar. Tiene que ver con que la historia le llegue a la gente. Luego, las críticas o los shares son muy importantes, pero nunca me quedaría con una sensación agridulce si la audiencia no fuera la esperada. Me pasaría si viese mi trabajo y dijera: «No me salió».

Algo bueno que tiene esta producción es que esa historia puede llegar también a través de los libros

¡Claro! Es la eterna relación entre el cine o la televisión y la literatura. Mira ‘Crematorio‘… Si tú te lees el libro, son monólogos, no hay un solo diálogo y se hizo una serie de ocho capítulos. Que quieres ver detalles, rasgos psicológicos del personaje que no puedes retratar en la ficción… Tienes que leer el libro, sin embargo, en la ficción hay una acción que en las páginas no está.

Entonces, ¿qué recomiendas en este caso? Leer primero el libro y ver la ficción o todo lo contrario

Yo no recomiendo nada, nunca, te lo digo de verdad. Es como cuando me dicen: «¿Por qué la gente tiene que ir a verte al teatro?» ¡Que venga el que quiera! (Risas) Yo lo que espero es que la gente vea la serie y, sobre todo, que conecte con una historia apasionante e increíble. Hay que darse cuenta que esto es algo que le ha ocurrido a una persona, entonces, yo creo que es una serie trepidante, con mucho thriller y muy humana. Además, cualquier persona que se haya sentido absolutamente abandonada y utilizada por todo el mundo puede identificarse con el conflicto que tiene este hombre.

Alicia Borrachero en la presentación de ‘Los relojes del diablo’

¿Crees entonces que esas vivencias son las que motivan la creación del vínculo Rosa – Marco?

Rosa tiene esa sensación desde el principio, claro. Ella sabe dónde está metiendo a este hombre, pero la cosa se va complicando y se pone cada vez peor. Lo que parece que va a ser para una vez, resulta no ser así. Todo empieza a ser más difícil a cargo de ahí… Con esto no estoy haciendo ningún spoiler, entonces, Rosa tiene suficiente experiencia para darse cuenta desde el minuto uno que está sacrificando, muy a su pesar, a este hombre. Al final le pone en peligro y le destroza la vida.

El nombre de mi personaje es un homenaje a Rosa Morales, que falleció

¿Tienes alguna curiosidad en el tintero que nos quieras contar?

¡La verdad es que sí! El nombre de mi personaje originalmente se llamaba Carmen y lo cambié en homenaje a Rosa Morales. Ella era actriz y directora de casting y fue un gran impulso para que yo hiciera esto. Ella trabajó mucho tiempo en Italia y falleció. Cuando llegué al set le pregunté al director si podía cambiar el nombre al personaje y, para mí, este trabajo es un regalo que me hizo ella. Por eso, le dedico todo el trabajo de ‘Los relojes del diablo’.