Alonso Caparrós abandona ‘Sálvame’, tras insinuarse que tuvo algo con Marta Riesco

Alonso Caparrós vivió una de sus peores tardes en ‘Sálvame‘. Su estrecha relación con Marta Riesco sigue dando de qué hablar y, es que, a pesar de que este dejará claro que lo único que le une a la periodista es una amistad, algunos de sus compañeros no acaban de creérselo. De hecho, se ha seguido especulando sobre el tema hasta que el protagonista de la historia, harto de la situación, abandonó el plató entre lagrimas.

Alonso Caparrós, en ‘Sálvame’

Durante la tarde del 1 de noviembre de 2021, los colaboradores del formato de La fábrica de la tele siguieron arrojando luz sobre la relación especial entre Antonio David Flores y la reportera de ‘El programa de Ana Rosa‘. Laura Fa aprovechaba la ocasión para anunciar que sabía el nombre de un colaborador del espacio que habría podido vivir «algo más» con Riesco. Caparrós, quién ya aclaró no haber tenido nada con la periodista, trataba de adivinar el nombre «por descarte», a lo que la catalana le aseguraba que de él «también le habían hablado». Las constantes especulaciones provocaron que el exconcursante de ‘Gran Hermano VIP 5‘ estallase en pleno directo, llegando a levantarse de su habitual silla y abandonando el plató, sin mirar atrás prácticamente.

Ante lo sucedido, el expresentador de ‘Furor’ se mostraba dolido e indignado con sus compañeros: «Que se os ocurra o que se os pase por la cabeza que yo puedo estar engañando ni remotamente a mi mujer…», sentenció, con visible tensión en sus palabras. Segundos después, enumeró todas las personas que lo habían insinuado, sentenciando que es algo que se había «puesto encima de la mesa» y no le parecía nada «bien». De nuevo, volvió a reflejar su malestar ante tales acusaciones.

«Me siento traicionado»

Tras estas palabras de Alonso, Nuria Marín y el resto de colaboradores se apelotonaban en la salida del plató para aclarar las cosas con el colaborador, asegurando que no le acusaban de nada, que le creían, pero que la impresión que daba desde fuera era otra. «Es la primera vez desde que volví que me siento engañado y traicionado por mis propios compañeros«, sentenciaba el también actor, no muy convencido con tales justificaciones.