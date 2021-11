Álvaro besa a Sabela en ‘La isla de las tentaciones’ tras ver el flirteo de Rosario y Suso

El tercer programa de la cuarta temporada de ‘La isla de las tentaciones‘ arrancó con una primera hoguera de los chicos de la que Álvaro Boix salió especialmente tocado después de ver la complicidad que existía entre su novia, Rosario Cerdán, y Suso, uno de los tentadores. Sin embargo, a pesar de lo mucho que el valenciano aseguraba querer a su pareja, Boix tardó más bien poco en lanzarse con Sabela, la soltera con quien se había mostrado más cercano desde el comienzo del reality, y ambos compartieron numerosos besos tras romper el hielo con sensuales lametones.

Álvaro comparte varios besos con Sabela en ‘La isla de las tentaciones’

«Como sigamos con lo de los besos en el cuello, se me va a ir la cabeza», comentaba el valenciano, a solas con Sabela, quien le animaba a controlarse. «¿En serio me tengo que controlar? ¿Me lo dices tú? Porque yo puedo controlarme», afirmaba Boix, algo con lo que coincidía la soltera. «¿Pero tú quieres controlarte? Porque yo necesito una tentación aquí», insistía el participante, tras lo cual recalcaba su deseo de «ver algo de ti. Despiértame algo, que yo ya te he despertado bastante a ti, creo yo». Ante las palabras del valenciano, Sabela se lanzó a lamerlo desde el cuello hasta la boca, recorrido que el propio Boix repitió sobre la piel de la soltera, antes de que ambos se besaran por primera vez, paso al que siguieron más besos en el jacuzzi y posteriormente, en otra fiesta.

«Sabela es una chavala que me da mil vueltas, me pone nervioso de los pies a la cabeza. Y lo necesitaba, porque la atracción física y sexual que había entre los dos se tenía que desatar ya«, reconocía Boix, al hablar de lo ocurrido con la soltera. «No he venido a perder el tiempo con nadie y si te lo doy a ti, es porque realmente me apetece», aseguraba el valenciano, en una conversación con Sabela, quien sin embargo apuntó que «yo también pienso que tienes novia». «Me suda la polla mi novia», soltaba Boix, sin tapujos. El valenciano le aseguró que «no estoy sintiendo que mi novia me pueda hacer daño y yo pueda estar haciendo esto por despecho». «Lo hago porque me importas y me llamas tú, además de que me haces sentir unas cosas que nadie más aquí me hace sentir», quiso subrayar el novio de Cerdán, tras lo cual explicó incluso estar «sintiendo lo mismo que cuando empecé con ella. Eso significa algo».

El bache entre Rosario y Suso

Rosario y Suso, distanciado en ‘La isla de las tentaciones’

Mientras, en Villa Paraíso, la relación entre Cerdán y Suso no pasaba precisamente por un buen momento, después de que tres solteros lanzaran advertencias sobre su compañero quien, según su versión, habría hecho comentarios despectivos sobre la valenciana e incluso habría compartido alguna que otra mentira sobre lo que había vivido con ella. «Me han dicho cosas que se supone que ha dicho Suso o ha hecho, que me han hecho sentir realmente mal», reconocía Cerdán, ante las cámaras. En medio de su bajón por tal revelación, sonaba la alarma que alertaba del beso entre su novio y Sabela, momento en el que Suso se acercaba a ella para tratar de apoyarla en caso de que estuviera preocupada.

«Me siento engañada por todos. Me cuesta abrirme con una persona y contigo me sentía cómoda de verdad, hasta que me he enterado de cosas que no me hacen ninguna gracia«, desvelaba la valenciana, ante un indignado Suso, que estalló por las falsas acusaciones de sus compañeros. «Me he visto en medio de algo que no me hacía sentir cómoda», explicó Cerdán. Aún así, la participante pudo aclarar las cosas con el tentador, de quien sentía que estaba siendo «real conmigo». «Si fuera por mí, igual habría hecho cosas ya. Quizás tengo miedo a arrepentirme, porque me he cansado de pasarlo mal por otra persona», dejaba caer la valenciana, en un encuentro a solas con el soltero, después de firmar la paz. Una conversación cercana en la que todo apuntaba a que Cerdán terminaba besando al soltero, aunque el programa zanjó la entrega antes de que se pudiera confirmar.