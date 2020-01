Amazon cancela la adaptación de ‘La torre oscura’, la saga literaria de Stephen King

En febrero de 2018, Amazon dio a conocer públicamente el hecho de que había comenzado el proceso de desarrollo de la saga de Stephen King, «La torre oscura» para su plataforma de streaming. Una saga literaria que lanzó su adaptación cinematográfica un año antes, sin grandes resultados, y que ahora ha visto cancelada su versión para la pequeña pantalla, por decisión de los ejecutivos de Amazon.

Según recoge Deadline, la decisión habría sido tomada después de que los ejecutivos vieran el piloto, ya que sintieron que «no estaba al nivel de otras series de género» que la plataforma tiene actualmente en preproducción y producción, como «Wheel Of Time» o «El señor de los anillos». Producida por MRC y Glen Mazzara, también showrunner de la ficción, la serie fue diseñada para ser independiente de la película protagonizada por Idris Elba y Matthew McConaughey y ser así más fiel a los libros de King, al contar la historia del origen de Roland Deschain, personaje que iba a ser interpretado por Sam Strike.

«Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que nuestro reparto y nuestro equipo hicieron en el piloto de ‘La torre oscura'», compartió Mazzara a través de su cuenta oficial de Twitter, en un breve hilo. «Son un grupo inmensamente de personas inmensamente creativo que lo ha dado todo y que han corrido muchos riesgos», alabó el productor, antes de añadir que «para ser honesto, no cambiaría nada». «Trabajamos duro en honor de esta increíble historia para darle vida. Creo que es la versión que los fans han estado esperando», prosiguió Mazzara, quien instó a preguntar a Stephen King y Robin Furth, asistente de investigación del autor y encargada de la compilación enciclopédica donde desglosaba la saga «La torre oscura».

I’m incredibly proud of the work our cast and crew did on The Dark Tower pilot. They are an immensely creative group of people who gave it their all and took big risks. I know they delivered big time. Tbh, I wouldn’t change a thing.

— Glen Mazzara (@glenmazzara) 16 de enero de 2020