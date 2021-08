Amazon confirma la fecha de estreno de ‘El señor de los anillos’ con un primer vistazo

A finales de 2017, Amazon anunció su intención de llevar las novelas de J. R. R. Tolkien de «El señor de los anillos» a la pequeña pantalla. Desde entonces, la información sobre esta producción se ha ido filtrando a cuentagotas, hasta ahora, cuando la compañía ha comunicado por fin cuándo los fans de la épica saga podrán disfrutar de esta nueva serie ambientada en su universo: será el 2 de septiembre de 2022.

«Un nuevo viaje comienza», compartió la cuenta oficial de Twitter de la ficción, junto con la que es la primera imagen de la producción y la fecha de estreno. La serie, que ya tiene confirmada su segunda temporada desde finales de 2019, se ha gastado alrededor de 465 millones de dólares únicamente en su primera temporada (unos 387 millones de euros), lo que la convertiría en la serie más cara de la historia televisiva.

Aún sin un título oficial, esta serie se estrenará a apenas algo más de dos semanas antes del 85º aniversario de la publicación de «El Hobbit», la primera novela de este universo publicada por Tolkien el 21 de septiembre de 1937. Asimismo, el anuncio de la fecha en la que podremos disfrutar de esta producción, se ha producido el mismo día en el que el rodaje en Nueva Zelanda concluía oficialmente, después de haberse visto suspendido por el coronavirus el pasado año. Un trabajo que dará lugar a los ocho episodios que incluirá la primera temporada, los primeros de los cuales han sido dirigidos por el español Juan Antonio Bayona.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA

