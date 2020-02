Amazon renueva ‘Bosch’ por una séptima y última temporada

‘Bosch‘, la serie de ficción más veterana Amazon Prime Video, se despedirá tras su séptima temporada. A pesar de que la sexta aún no tiene fecha de estreno, la plataforma propiedad del gigante tecnológico ha decidido renovar el drama de misterio protagonizado por Titus Wellliver por una séptima temporada que servirá para cerrar definitivamente la ficción.

Titus Welliver encabeza el reparto de ‘Bosch’

La serie basada en la saga de novelas de Michael Connelly lleva producidos unos cincuenta episodios, más que cualquier otro original de ficción de Amazon. De hecho, hasta la fecha ninguna de sus series había alcanzado la séptima temporada y, teniendo en cuenta la dinámica actual, será difícil que muchas lleguen a igualarla, y mucho menos superarla.

«Estoy orgulloso de lo que hemos logrado con ‘Bosch’ y espero completar la historia en la séptima temporada», afirma Connelly. «Tengo una sensación agridulce, pero todas las cosas buenas llegan a su fin y estoy feliz de que podamos acabar de la manera que queramos. Esto empezó hace siete años con el showrunner Eric Overmyer y yo escribiendo el piloto y planeamos escribir el último juntos también. Dejaremos la serie más antigua hasta la fecha de Amazon, y estará allí para que la descubran nuevos espectadores. Eso me parece increíble. La otra cosa es que no habríamos llegado hasta aquí sin Titus Welliver. No podría haber habido un mejor actor para el papel o un mejor jugador de equipo para construir esta ficción. Él será Harry Bosch para siempre.»

Dos últimos casos para Harry Bosch

‘Bosch’, que se basa en las novelas «La rubia de hormigón» y «La habitación en llamas», centrará su séptima temporada en Harry y Jerry Edgar (Jamie Hector) investigando dos peligrosos casos de asesinato independientes que les conducirán hasta el mundo de los delitos financieros del más alto nivel, pero también hasta las profundidades del tráfico de drogas callejero.

«‘Bosch’ fue uno de nuestros primeros originales de Amazon, y nos ayudó a definirnos como el hogar de series cautivadoras y escritas de manera inteligente«, dice Albert Cheng, co-director de televisión de Amazon Studios. «Ha sido un placer trabajar con Eric, Henrik, Michael, Pieter Jan, Dan, Titus y todo el equipo de ‘Bosch’. Estamos encantados de poder pasar otra temporada con Harry Bosch y concluir esta maravillosa serie de televisión para nuestros clientes de Prime Video.»

‘Bosch’ se convierte en el último original de Amazon en finalizar después de ‘Goliath‘, el drama protagonizado por Billy Bob Thornton, que se despidió este año tras cuatro temporadas y cerró ‘The Man in the High Castle‘ el año pasado con el mismo número de temporadas.