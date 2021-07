America Ferrera se une a ‘WeCrashed’, la nueva serie de AppleTV con Anne Hathaway

‘WeCrashed‘ tiene chica nueva en la oficina. La actriz America Ferrera se incorporará a la nueva serie de Apple TV+, que contará la historia real del ascenso y la caída de los directivos de la startup tecnológica WeWork en 2019. La producción, que fue recientemente anunciada, se basa en el libro «We Crashed: The Rise and Fall of WeWork» de David Brown.

America Ferrera en la alfombra roja de los Premios Emmy

La ganadora del Emmy por ‘Ugly Betty dará vida a Elishia Kennedy, una brillante joven emprendedora que desea unirse con todas sus fuerzas a WeWork. Lo que ella no sabe es que tendrá que sufrir las notables consecuencias que provocará esto en su vida cuando decida dar el paso y unirse a la empresa fundada por Adam Neumann y su pareja Rebekah

Aunque no se han dado muchos datos sobre esta nueva producción, la serie analizará todos los escándalos que vivió la compañía, cuyo objetivo era proveer y especializarse en espacios de trabajo comunitario en diferentes países del mundo. Una trama que hablará de la mala gestión que provocó su ruina y caída millonaria y además dará voz a las acusaciones de acoso sexual por parte de los empleados.

Jared Leto y Anne Hathaway en el reparto

Además, ‘WeCrashed’ contará con los oscarizados Jared Leto y Anne Hathaway, que interpretarán a Adam y Rebekah Neumann, aquellos que fueron los cofundadores de WeWork y que también llevaron a la quiebra a la start-up. Ambos actores estarán bajo la dirección de Lee Eisenberg y Drew Crevello. Esta producción ya se encuentra en desarrollo, por las imágenes que se han podido ver de las grabaciones de la serie.