Ana Rosa hace balance de temporada: «Tras 40 años de profesión, me merezco decir lo que pienso»

‘El programa de Ana Rosa‘ cierra una de las temporadas más exitosas en términos de audiencia y tanto la productora como la cadena han querido hacer su ya habitual balance para repasar cómo han sido los últimos meses en el formato. Este encuentro se ha producido minutos después del anuncio del fallecimiento de Mila Ximénez, por lo que desde el evento han querido recordar a su compañera. «Allá donde se vaya, se llevará nuestro cariño, que descanse en paz», ha comenzado diciendo Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España.

Ana Rosa Quintana también ha querido dar el pase a los compañeros y familiares de Mila, que están pasado «uno de los peores días de su vida». Además, le ha dedicado las siguientes palabras: «Es una mejor que con lo joven que era, ha tenido una vida en la que ha visto de todo, ha vivido lo mejor, ha vivido lo peor, pero ha sabido levantarse y ha sido imprescindible diciendo siempre lo que pensaba».

Ana Rosa Quintana, en la presentación

Villanueva ha arrancado este balance asegurando que el éxito de ‘El programa de Ana Rosa’ «este año ha sido de una rotundidad que hablan los datos por sí solos». Realmente, esta temporada ha sido la mejor de las últimas seis, y la segunda mejor de las últimas doce, «distanciándose por 15 puntos de su principal competidor», haciendo referencia a ‘Espejo público‘. Xelo Montesinos, directora general de Unicorn Content, ha reconocido estar «muy orgullosa» de formar parte de este equipo y de «tener a Ana como presentadora, socia y líder de opinión». También ha recordado que este ha sido el «año más valiente para ella y para nosotros» por el riesgo al que se enfrentaban y por el cumplimiento de todas las medidas tanto en plató como en la calle: «Todo el equipo ha estado al pie del cañón», asegura satisfecha.

«Gracias a la audiencia por informarse con nosotros»

La pandemia ha hecho que el último curso haya sido muy complicado y Quintana lo corrobora: «Esta y la anterior han sido unas temporadas especiales, y han ocurrido tantas cosas… Hemos vivido terribles desgracias como los saltos de la valla en Melilla, la desaparición de las niñas de Tenerife… ha sido un reto». Por todo ello, ha querido dar las «gracias a la audiencia por quererse informar de temas tan interesantes con nosotros».

Sobre el hecho de estar viviendo la pandemia como una ciudadana más, pero aparte estar informando de todo lo que iba ocurriendo en directo también ha sido un desafío para la presentadora. «Todos hemos vivido la misma situación, pero la diferencia es que nosotros hemos salido a trabajar todos los días y eso te lleva una preocupación, estando con gente y con el miedo de llevar a casa el virus». Adaptándose a la nueva situación y tratando de acercarse a la gente como siempre, este año han recuperado el «servicio público, informando, mostrando datos, contrastando, explicando informaciones que se dan contradictorias…», por eso agradece una vez más la fidelidad de la audiencia.

«Digo lo que pienso honradamente sin esconderme»

Los comentarios de Ana Rosa Quintana no pasan nunca desapercibidos. En esta temporada más que nunca, ha dado su opinión en todo momento, siendo muy crítica con la gestión del gobierno y no poniéndose filtro al verbalizar todo lo que desaprueba. «Yo, que tengo 40 años de profesión, este año y la temporada pasada, por la situación límite que estamos viviendo, pues me merezco decir lo que pienso. Y lo hago honradamente sin esconderme. ¿Soy crítica con el gobierno? Claro, pero igual que lo era cuando gobernaba el PP con la Gürtel». ¿Seguirá siendo igual de crítica? «Depende, pero ha tenido muy buena acogida», apunta.

Sus críticas a Rocío Carrasco, con Rocío Flores en plató

Además de los temas mencionados, otro asunto que ha dado mucho de qué hablar durante esta temporada ha sido la emisión de la serie documental de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘. Ana Rosa ha sido muy crítica con el testimonio de Rocío Carrasco en todo momento y durante este encuentro ha asegurado que todos «somos libres para expresar nuestra opinión sobre cada tema». Chocaba que hablase así de un contenido de su propia cadena, y ha agradecido que en Mediaset les den esa libertad. Además, no ha querido dejar la oportunidad de felicitar a la productora responsable: «Admiro el trabajo de La fabrica de la tele y son un gran generador de ideas nuevas».

Rocío Flores ha sido una de las colaboradoras del programa en esta temporada. Aunque su fichaje era para comentar ‘Supervivientes‘, el fenómeno de la docuserie le ha venido genial al magazine, aunque Quintana asegura no saber nada de esto antes del contrato. «Cuando llamamos a Rocío Flores fue mucho antes de que la docuserie», reconoce, añadiendo que siempre tratan de tener algún colaborador que haya estado en el reality que comentan y ella era el perfil idóneo. La presentadora cuenta que cuando conocieron que se iba a hacer ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, no iban a prescindir de su contrato por ese motivo.

¿Nuevos fichajes para la próxima temporada?

Quintana se ha sentido muy orgullosa de haber contado con Rocío Flores como colaboradora en este temporada pasando por lo que estaba pasando. «Tiene una gran fortaleza y yo no sé si cualquiera de nosotros lo habría soportado. Tenemos que apoyarla frente a quienes la quieren hundir. No hay derecho de hacer eso a una chica de 24 años», afirma en el encuentro. Aún no saben si ella seguirá en la próxima temporada a partir del mes de septiembre, y al preguntarle por nuevos fichajes, aseguran que «todavía no han decidido nada, dependerá de los realities que haya y de lo que decida el director».