Ana Rosa Quintana pide disculpas tras difundir un vídeo manipulado de Irene Montero

El COVID-19 y su rápida expansión por todo el planeta está siendo protagonista de todos los espacios informativos y magacines de nuestra pequeña pantalla. En todas las cadenas de televisión, tanto a nivel nacional como autonómicas, se está realizando una amplia cobertura para informar de todo lo que está sucediendo y es que a día de hoy hay una clara necesidad de información por parte de la ciudadanía, especialmente en un momento en el que se está pidiendo a los ciudadanos que permanezcan encerrados en sus hogares. El problema ante esta demanda de información es que especialmente en redes sociales no dejan de circular las llamadas «fake news» sobre asuntos relacionados con este problema sanitario. Los medios de comunicación deben filtrar este tipo de contenidos, pero el problema viene cuando alguna de estas informaciones se acaba dando como cierta sin serlo.

Ana Rosa Quintana e Irene Montero en el 8M

Es precisamente lo que ha sucedido en ‘El programa de Ana Rosa‘, que este viernes 13 de marzo ha emitido un vídeo falso protagonizado por Irene Montero, la actual ministra de Igualdad. Creyendo que era totalmente verdad, los espectadores del magacín matinal de Telecinco podían ver imágenes de Montero el pasado 8 de marzo sujetando una pancarta y tosiendo cuando iba a saludar a la activista Boti García. «¡Me cago en la puta! Me estás tosiendo encima…», le decía la actual responsable de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, a lo que supuestamente Montero respondía: «Tranquila, no me pasa nada». Pues bien, estas imágenes habían sido manipuladas por el usuario que las ha publicado y es que la secuencia no sucedió así ni el audio y la transcripción correspondía a lo que verdaderamente había pasado en Madrid.

Por ello, Ana Rosa Quintana no ha dudado en pedir disculpas en directo al saber que en su formato también habían sido víctimas de una ‘fake news’. «Vamos a matizar algo», empezaba diciendo la presentadora, para seguir contando lo que había sucedido: «Las imágenes en las que se veía a Irene Montero tosiendo a Boti García y diciéndole que le está tosiendo parece ser que estaban manipuladas». Finalmente, Quintana se mostraba muy molesta por este tipo de manipulaciones en redes sociales y dejaba claro que «no se puede hacer este tipo de cosas con alto tan serio», algo que secundaban todos sus colaboradores, presentes también en el plató.

Irene Montero responde

Y es que estas imágenes se manipulaban después de que Irene Montero diese positivo en la prueba de coronavirus este jueves 12 de marzo. La actual Ministra de Igualdad se ha mostrado especialmente molesta por lo ocurrido en ‘El programa de Ana Rosa’ y así lo ha hecho saber en sus redes sociales con un contundente mensaje en su cuenta oficial de Twitter: «Mentir y manipular no es periodismo. Que un medio de comunicación difunda un vídeo manipulado con subtítulos falsos para insinuar que fui a la manifestación del 8M con algún síntoma es una auténtica vergüenza y más ante una emergencia de salud pública. Gracias por rectificar«.