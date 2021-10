Anabel Pantoja reprocha a Kiko Rivera que no le felicitara por su boda: «No recibí nada»

La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez unos días después de la muerte de doña Ana sigue siendo cuestionada por muchas voces, incluso dentro de la propia familia. La colaboradora de ‘Sálvame‘ aprovechó su conexión en directo en ‘Sábado deluxe‘ para responder a su primo Kiko Rivera y lanzarle un reproche por no felicitarle en su gran día.

Anabel Pantoja y Kiko Rivera

«Me dijo que si fuera él, no la hubiese celebrado«, así explicó Pantoja la tensa conversación que tuvo con él horas antes del enlace. Al parecer, la ausencia del DJ en la celebración podría haber fastidiado su relación con la sobrina de Isabel Pantoja, ya que este le habría dejado de seguir en Instagram. «Si tiene algún problema conmigo que me lo diga claro porque ya más no puedo hacer«, sentenció la sevillana.

Anabel Pantoja aseguró que no recibió ningún tipo de mensaje de Kiko Rivera después de pasar por el altar, aunque ella asegura que sí le habría llamado: «Ni siquiera me ha escrito, no he recibido nada», confirmó. Eso sí, la colaboradora dijo que no guardaba rencor a su primo por no estar presente en el día más especial de su vida: «Su ausencia está más que justificada«, explicó desde una conexión en la isla de La Graciosa.

El reencuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

El fallecimiento de doña Ana ha conseguido un encuentro impensable para el gran público, Kiko Rivera acudió a Cantora para consolar a Isabel Pantoja un año después de salir por última vez de la finca. Esta noticia fue valorada por Anabel Pantoja: «Lo que más me alegro es que haya tenido un acercamiento con su madre, es lo más importante«, explicó la sobrina de la artista, alegrándose del encuentro entre madre e hijo.