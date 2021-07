Anabel Pantoja y Rafa Mora, enfrentados por Omar Sánchez: «Tú no haces ni una neurona»

La noche del domingo 4 de julio, ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘ alcanzó su décimo tercera gala en Telecinco, a cargo de Jordi González, en la que los presentes en plató recibieron por primera vez a Omar Sánchez tras su expulsión del reality. Una ocasión en la que todos se pusieron en pie para aplaudirle, a excepción de Rafa Mora. Un detalle que no gustó nada a Anabel Pantoja y propició que se enredaran en una disputa.

Anabel Pantoja y Rafa Mora en plena discusión en ‘Supervivientes’

«Has llegado a estar demasiado mal. También has pasado buenos momentos, momentos divertidos, pero nos has hecho sufrir un poco», observó González, tras recibir al canario. «Ha sido duro. Pensaba que iba a ser más fácil», comentó Sánchez, momento en el que el presentador añadió que «el hambre es muy puñetera». «¿Qué ha sido para ti la gran revelación de este concurso?», quiso saber el catalán. «La cabeza, es muy difícil llevarla allí pasando mucha hambre. A veces piensas cosas que no debes y es lo que más me traicionó», confesó el concursante, tras lo cual González quiso saber si «os ha gustado el concurso de Omar», lo que provocó una descarada y exagerada carcajada por parte de Mora.

«Qué cachondo eres», soltó el valenciano, momento en el que Vicky Larraz le reprochó que «tú ni te has levantado». «No me despierta ningún tipo de respeto ni admiración», reconoció Mora, quien no dudó en recordar que «yo estuve en ‘Supervivientes'». «¿Cuánto duraste?», lanzó Sánchez, a lo que el aludido respondió que «yo duré hasta que me echó la audiencia y tú has durado lo que ha querido la audiencia». «Lo que pasa es que yo estuve siete semanas y me habría quedado hasta el final, y tú desde la segunda semana estabas pidiendo que te sacaran, como un llorón«, criticó el colaborador, quien añadió que «si no estás de acuerdo, estás en tu derecho». «Te han tachado de egoísta, mal compañero, mentiroso, traidor, tramposo… ¿estás de acuerdo con alguna?», planteó Mora. «Con ninguna. Egoísta, el que menos. Tramposo, el que menos, porque ya has visto a Tom«, defendió el canario, al recordar como su compañero intentó tirarlo durante una de las pruebas.

«Tú no haces ni una neurona»

«Chivato, tampoco, porque Olga en el primer mes, cuando pasó lo de los bichos, también dijo que todos le habíamos dado todos de comer. Me quedé sin comer una semana por ella», añadió Sánchez, tajante, tras lo cual reconoció que «yo no estoy orgulloso, porque en el primer momento pedí perdón y fui de corazón». «Este programa no sé si es bueno o malo, pero corto no es. Tiempo para hablar, tenemos. No para discutir», intervino entonces González, conciliador. «Discutir no, pero hay que tener un poquito de respeto. Él es concursante igual que todos. No hay que ser tan chulo», acusó entonces Pantoja a Mora.

«Hay que tener respeto a los que vienen de la isla y a los que vienen a currar. Como nos pagan por colaborar y opinar, tendremos que dar nuestra opinión», replicó el valenciano, para después opinar que «tú no puedes opinar de nada porque estuviste una semana, o sea que entre los dos, no hacéis un ‘Supervivientes’. Yo estuve siete semanas, y porque me echaron». «Tú no haces ni una neurona, porque lo único que haces es el papel de Kiko Matamoros, que quieres ser él«, replicó Pantoja, mientras su compañero comentaba, con sarcasmo, que era «la lista de la clase, la empollona, la que no sabe ni leer ni hablar». «No me faltes al respeto», le instó la sevillana, antes de que González continuara con la gala.