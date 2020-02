Anaju y Maialen, flipan con su energía en el primer pase de micros Gala 6 de ‘OT 2020’

La tarde del miércoles 19 de febrero, los chicos de ‘OT 2020‘ se enfrentaron al primer pase de micros de la Gala 6, en la que Anne, Bruno y Flavio han de defender su permanencia en la Academia tras su nominación en la Gala 5, donde el jurado acabó nominando a cinco de los concursantes por primera vez. Una cita semanal que, en esta ocasión, arrancó con un nuevo toque por parte de Noemí Galera, ante la falta de trabajo de los concursantes de cara a la composición del himno, lo que había obligado a Manu Guix a suspender una sesión de trabajo con los chicos apenas unas horas antes.

Anne, Bruno y Flavio en el primer pase de micros de la Gala 6 de ‘OT 2020’

«Me parece que vas muy bien», alabó Guix sobre Anne, tras su interpretación de «Unchained Melody», de la que señaló que «ha habido cositas en cuestión de afinación», además de «pequeños detalles» a pulir, tras lo cual Joan Carles Capdevilla observó que había «menos expresión de sufrimiento en el rostro de la concursante. «Necesitamos ver tu mirada y tu sonrisa», la animó Ivan Labanda, tras lo cual Mamen Mendizábal confesó que «estoy muy contenta porque he visto la construcción que hemos ido haciendo» e instó a Anne a tener cuidad «con la posición de la cabeza», tras lo cual Bruno fue el siguiente en interpretar el tema con el que luchará por permanecer el concurso, «Lately», con el que terminó con lágrimas en los ojos.

«Es difícil. Estás nominado y tienes que cantar como te dé la gana, como la sientas», le instó Guix, quien opinó que «te veía excesivamente intenso» y apostaba por una interpretación «más hablada», para después compartir con sus compañeros algunos detalles que no los habían convencido y que quizás tendrían que cambiar de cara a la gala. «Vas que te cagas de bien. Hay momentos en los que estás brillante», declaró Guix a la hora de valorar a Flavio y su «That’s life», interpretación de la que resaltó que «cada palabra y sílaba tiene que estar al nivelazo que tienes siempre». «Me ha emocionado un montón. No sueles cantar así», alabó Mamen, quien señaló que era «un súper reto», tras lo cual Labanda subrayó la importancia de «controlar el bailecito» y apostar por su «carisma». «El cuerpo es súper importante. Por fin veo en ti lo que estás cantando», elogió Vicky Gómez.

Los traspiés de Hugo y Rafa

Hugo, Samantha y Rafa en el pase de micros de la Gala 6 de ‘OT 2020’

En el caso de Eva y Gèrard, primera pareja en actuar, con «Locomotion», Guix apostó por «sacar más metano» del segundo. «Hay excesivo contraste de calidad vocal», observó el director musical, que echó de menos «más vocalización» por parte de Gèrard, al que recomendó que «deberías contagiarte un poco» de su compañera. «Hay alguna cosa que no ha salido, pero en general me gustáis mucho», confesó Manu, quien alabó que «transmitís muy buena onda». «Me habéis gustado un montón», confesó Vicky, tras lo cual Labanda apostó por añadir «más picardía, más mirada, más riesgo», tras matizar que «vamos en muy buena dirección». Tras escuchar a Hugo con «Ya no quiero ná», Noemí observó que «te noto súper ahogado». «Te hemos puesto una canción que es un regalo. El domingo tiene que estar de diez», declaró la directora, dado que el concursante había publicado la misma versión del tema en Youtube antes del concurso.

«La realidad es que está lejos de estar dominada», observó Guix, quien describió la canción como «un caramelo envenenado» y confesó que tenía la sensación «de que la canción te supera». «Ponte la pila por un tubo», le instó el director, tras lo cual Mamen señaló que «apretaba» a causa de la adrenalina, lo que provocaba que «ya no brilla la voz». El turno de Samantha y Rafa con «La lista de la compra», concluyó con un profesorado bastante horrorizado con el resultado, a pesar de las risas que el segundo logró provocar. «No has hecho nada», observó Mamen, sobre el concursante, después de que Noemí destacara de Samantha que «no hay canción que se te resista». «Me alucina la jeta que tienes», alabó la directora, antes de que Guix les instara a tener «mucho cuidado». «No has dado ni una», señaló Galera a Rafa, a quien se unió Mamen al confesar que «estaba horrorizada» y Vicky, quien observó que «has hecho lo que has querido» en cuanto a coreografía, a pesar de haberlo trabajado.

«Me encantáis»

Anaju y Maialen durante su actuación en el primer pase de micros de la Gala 6 de ‘OT 2020’

«Me preocupo cero porque es un buen pase para ser miércoles», declaró Guix, tras escuchar a Nia y Jesús interpretando «La última noche». «Me gustaría oírte más relajado», opinó el director sobre el segundo, quien se mostró de acuerdo con ello. «Aprecio el cambio de colocación», elogió Mamen de Jesús, después de señalar que había visto una versión de él «nueva, diferente». «Vamos muy bien», apuntó la profesora, antes de que Labanda admitiera que «me gustaría más tensión al final». En cuanto a Anaju y Maialen, fueron las encargadas de actuar en último lugar antes de la grupal con la canción «Con altura», de la que Manu señaló que «se viene un numerazo».

«Está muy guay y más guay que estará», añadió el director, quien apuntó a la necesidad de «un poco más de intensidad en algunos momentos» y subrayó que «la sutileza aquí no sirve de nada». «Brutal, nada que deciros», confesó Mamen. «Lo que hemos trabajado, estaba. Le habéis metido cosicas vuestras. Me encantáis», declaró por su parte Labanda, mientras que Vicky admitió que «me flipa la energía que estáis sacando», antes de dar paso a la actuación grupal con «Video Killed the Radio Star». «Las chicas os han dado sopas con onda. La letra no está», observó Noemí, tras la interpretación de los chicos, quienes decidieron dar algo de movimiento, algo que Guix señaló como una «muy mala idea».