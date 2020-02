‘Anatomía de Grey’: Amelia da un paso más en su relación con Link en el 16×11

‘Anatomía de Grey‘ regresaba con la continuación de su decimosexta temporada tras el habitual parón de invierno. Como espectadores esperábamos ansiosos conocer la respuesta a muchas preguntas que quedaron en el aire tras los últimos acontecimientos, incógnitas que fueron desveladas en gran medida. Por un lado, los únicos heridos en el accidente producido en el bar de Joe fueron los residentes, a los que lograron salvar la vida tras una intensa jornada de pruebas médicas y operaciones con algún que otro sobresalto. Por otro lado, Amelia decidió mantener en secreto las dudas sobre la paternidad del bebé que espera. Además, se abrieron nuevos caminos con la petición de matrimonio de Owen a Teddy y con la denuncia que Maggie recibió por negligencia médica.

Cormac con un paciente en ‘Anatomía de Grey’

En este undécimo episodio de la decimosexta temporada de ‘Anatomía de Grey’, titulado «A Hard Pill to Swallow», y que en España podemos ver gracias a Fox Life, Richard descubre que Maggie ha renunciado a su carrera médica y decide acudir en su búsqueda para conversar con ella. Por su parte, Bailey regresa a su puesto de trabajo tras tomarse un breve descanso después del aborto sufrido. No obstante, Koracick no le pone las cosas fáciles y cuestiona cada uno de sus pasos. Mientras tanto, Meredith vuelve a acercarse a DeLuca y Amelia decide afrontar la realidad y hablar con Link sobre su embarazo.

Últimamente Cristina Yang, personaje que encarnó Sandra Oh durante varias temporadas, está más presente que nunca en la serie. Ella es la responsable de que Cormac sea el nuevo jefe de pediatría, sin embargo, por mucho que Meredith la nombre y converse con ella por mensaje, no debemos tomarnos esto como una señal de que su vuelta a la ficción vaya a ser real. Así pues, aunque la esperanza nunca se pierde, lo mejor es centrarse en el nuevo triángulo amoroso que podría producirse entre Cormac, Grey y DeLuca. Más que nada porque, por culpa de Yang, Meredith podría empezar a tener dudas y optar por seguir la recomendación de su amiga y probar suerte con otro chico para olvidarse de ese supuesto novio que no tiene muy claro lo que quiere.

Como bien apuntaba Amelia, Cormac es un regalo con muy buen envoltorio y está mostrando un lado muy tierno y atractivo, sobre todo después de disculparse con Grey, pedirle una nueva oportunidad para comenzar de cero y abrirle su corazón contándole aspectos personales. Pero Meredith ha reconocido que echa de menos a Andrew. Además, el propio DeLuca también desveló que había cometido un error y que en ningún momento su intención era dar por finalizada la relación, por lo que las puertas están totalmente abiertas. Ahora solo queda que ambos lleguen a un acuerdo para reiniciar su historia. Esperamos que den el paso antes de que Cormac y Grey estrechen lazos y la situación se enrede.

Bailey y DeLuca en ‘Anatomía de Grey’

Ver a Bailey romperse resultó desgarrador, pero Miranda es muy fuerte y regresa al hospital dispuesta a darlo todo otra vez tras un breve descanso. Sin embargo, Koracick, ajeno a todo lo sucedido, no le pone las cosas fáciles. La actitud de niño enrabietado cada vez resulta más irritante, pero detrás de esa fachada se esconde un hombre que ha sufrido mucho. De hecho, cuando Bailey le explica lo sucedido, el rostro de Tom cambia por completo. En un giro inesperado de los acontecimientos, el hombre desvela que su exmujer sufrió dos abortos, por lo que él también sabe lo que es perder a un hijo. Koracick se ha convertido en un personaje al que no sabes si odiar o abrazar fuerte y ojalá le den una oportunidad de ganar mayor empatía y dejen de venderlo como el malo de la película, un rol que comienza a ser repetitivo.

Comprometerse con el trabajo

No es la primera vez que nuestros protagonistas se comprometen más de la cuenta con sus pacientes. Tienen que evitar en la medida de lo posible implicarse emocionalmente, pero muchas veces les resulta misión imposible, sobre todo cuando se sienten identificados con los enfermos. En este caso, Miranda no ha podido impedir que la historia de una mujer viuda y sus dos hijas le tocara el corazón. El miedo de las pequeñas y el temor de la madre de que sus niñas se queden sin un referente paternal han hecho que Bailey ponga toda la carne en el asador para intentar averiguar qué es lo que le sucede y cuál es el origen de esa enfermedad. La experiencia nos dice que este tipo de casos no suelen acabar bien, solo esperamos que Miranda sea capaz de aguanta el golpe si no consigue salvarle la vida.

Quien también se ha implicado con su paciente es Cormac. Sabe lo que es perder a un ser querido por culpa de una enfermedad, por lo que no ha podido evitar asustar a los amigos de su paciente adolescente, un joven con un futuro prometedor en la natación que ha tirado todo esfuerzo por tierra por vapear. Además de ser una trama con la que concienciar a los espectadores de la serie de los peligros de consumir este tipo de productos, los guionistas también nos han querido mostrar que Cormac y Meredith hacen un buen equipo en el quirófano y se complementan a la perfección, motivo más para intuir que entre ambos podría haber algo más que una relación cordial de compañeros de trabajo.

Link en quirófano en ‘Anatomía de Grey’

Si eras una de esas personas que pensaba que Amelia no iba a ser capaz de contarle a Link sus dudas sobre la paternidad del bebé que está esperando, estabas equivocada. La doctora Shepherd ha tenido la valentía suficiente para conversar con él y explicarlo todo lo ocurrido. En un principio Link se lo ha tomado bastante bien, por lo menos no ha expresado ningún tipo de enfado. Sabemos por su forma de ser y de actuar que es un trozo de pan que solo busca el bien de los demás, por lo que quizá se esté guardando sus sentimientos con tal de no herir a Amelia. Sin embargo, le resulta complicado no pensar en el asunto, sobre todo ahora que se había hecho a la idea y le hacía muchísima ilusión convertirse en padre.

Con la verdad por delante

Los continuos comentarios de Jo han ido calando en Link, pero lo que realmente le ha hecho reaccionar ha sido el caso de un paciente cuya prometida le ha abandonado justo antes de la boda. La novia ha comprobado que el que iba a convertirse en su esposo no va a cambiar nunca, por lo que no puede casarse con una persona que no está a la altura de las circunstancias. Gracias a eso Link ha mirado por su propio bien y ha reconocido que no sería capaz de vivir sin saber si es el verdadero padre o no del bebé, por lo que le ha pedido a Amelia realizarse las pruebas de paternidad. Este es el primer bache de la pareja, incluso puede que sea el muro que les haga separarse para siempre, todo dependerá de los resultados de dicha prueba.

Poco a poco, Owen ha ido consiguiendo aquello que tanto anhelaba, es decir, formar una familia. Tras convertirse en padre de Leo y Allison y aclarar su mente y su corazón reconociendo que Teddy es el amor de si vida, dio un paso más y le pidió matrimonio. Su historia de amor ahora es idílica y parece la más estable de todas, pero no debemos olvidar que no han tenido un camino nada fácil hasta llegar aquí. Quizá por eso ahora los guionistas hayan decidido darles un respiro y regalarles una trama más divertida y alejada de grandes sufrimientos.

Maggie en ‘Anatomía de Grey’

No obstante, Teddy no ha podido evitar las lágrimas al reconocer delante de Owen que ha perdido el anillo de compromiso, esa reliquia de la familia de Hunt que ha ido pasando de generación en generación. Lejos de enfadarse, Owen ha apoyado a su prometida y han trabajado juntos en su búsqueda hasta descubrir que el pequeño Leo se había tragado el anillo. Todo queda en una divertida anécdota, un momento distendido y gracioso en el que han demostrado que son un estupendo equipo y una gran familia, todo ello antes de la tormenta que podría avecinarse si se confirma que Owen es el verdadero padre del bebé que espera Amelia.

Errores que se pagan caros

La semana pasada ya pudimos comprobar que Maggie se encuentra totalmente hundida tras el fallecimiento de su prima. Aunque es una estupenda cirujana y este es el primer gran error que comete, ha decidido abandonar su carrera y quedarse encerrada en casa sin salir. Sabemos que Pierce es una persona complicada de tratar, pues pocas veces abre su corazón. Probablemente Meredith y Amelia han intentado ayudarlo, pero quien realmente ha hecho el esfuerzo por lograr que Maggie salga de ese estado de depresión es Richard. Nunca tuvo la oportunidad de ejercer de padre con ella, pero ahora ha llegado el momento de demostrar que es mucho más que un compañero de trabajo.

Webber ha estado a la altura, aunque también está implicado emocionalmente en la muerte de la paciente de Maggie, pues no debemos olvidar que era su sobrina. Sin embargo, ha dejado atrás todo eso para evitar que Maggie dimita, especialmente porque también se siente culpable porque fue él quien la obligó a atender y operar a su prima. Esta trama va a ir para largo porque ambos piensan que son responsables de todo lo ocurrido. Lo único claro es que los problemas acechan a Webber, pues la situación de Maggie no es su único quebradero de cabeza. Ahora Catherine ha decidido que ha llegado el momento de hablar sobre su matrimonio, el cual está en punto muerto y al borde del precipicio.