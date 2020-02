Andrea (‘La isla de las tentaciones’) se disculpa con su tocaya por sus insultos: ‘Hablo, y después pienso’

La tarde del sábado 15 de febrero, Emma Garcíay su equipo de ‘Viva la vida‘ recibieron la visita de Andrea Gasca, expareja de Ismael Nicolás tras su paso por ‘La isla de las tentaciones‘. La exparticipante del reality apareció por primera vez en directo a apenas unos días de que concluya definitivamente el programa con la última entrega de ‘El debate de las tentaciones‘ y, además, tuvo ocasión de hablar cara a cara con su tocaya, la tentación que se mostró más cercana con Ismael durante la grabación del programa y a la que Gasca pidió disculpas por las burlas que había hecho sobre su aspecto.

Las dos Andreas de ‘La isla de las tentaciones’ se encuentran por primera vez en ‘Viva la vida’

Antes del encuentro entre ambas Andreas, la que fuera tentación del programa tuvo ocasión de hablar brevemente con Emma, a quien señaló que «he estado escuchando cositas que no me hacen ninguna gracia», a la hora de hablar de Ismael, quien habría dicho cosas sobre ella que no serían ciertas. «Me llevé una enorme decepción. Estuve llorando toda la noche de la impotencia que tenía, de que me haya mentido. Me siento utilizada y engañada por él», declaró Andrea. «Ahora mismo estoy decepcionada, cabreada. Me produce rechazo», confesó la soltera, antes de opinar que «creo que está dando una imagen» y afirmar que «no es un caballero». «Va de sincero y es mentira», aseguró Andrea, tras lo cual confesó que Ismael «se ponía súper celoso, no confiaba en mí», cada vez que la había visto hablar con alguno de los chicos durante la grabación del reality.

En cuanto a Gasca, su visita al programa no fue precisamente fácil, dado que la exparticipante se pasó mucho tiempo llorando en plató, tras recordar su tiempo junto a Ismael. «Tienes corazoncito y yo en algún momento pensé que no», reconoció Emma, tras lo cual Andrea, emocionada, admitió que «no me arrepiento» de lo que había ocurrido en ‘La isla de las tentaciones’, «pero sí me siento mal de haberle hecho daño» a Ismael. «No me olvidé de Ismael, pero encontré en Óscar cosas que me faltaban en mi relación», explicó Gasca, quien confesó que «yo pensaba que estábamos mejor». «Cuando conoces a otras personas, conoces otras opiniones y vi que no era normal que fuese tan celoso», recordó la exparticipante, quien señaló de su expareja que «no quería que saliera» y afirmó que él «se enfadaba por todo». Además, Andrea pudo ver un resumen de las críticas que se habían lanzado en programas de Telecinco contra ella. «Entiendo que les parezcan mal algunos de mis comportamientos pero no te voy a negar que duele», reconoció Gasca.

«No me fío de Óscar ya»

Las dos Andreas de ‘La isla de las tentaciones’ recuerdan de los comentarios despectivos de la exnovia de Ismael hacia su tocaya

«Yo la veo mal, tampoco la quiero decir muchas cosas. Creo que no te debes meter con el físico de nadie porque pierdes la razón», señaló Andrea, conciliadora durante su encuentro con Gasca, quien se disculpó por los comentarios que había lanzado contra ella. «Llegó un punto en el que me daba vergüenza ver este tipo de comentarios», admitió la exparticipante, antes de reconocer que «hablo y después pienso» y describir su actitud como la de una «niña». «Te pido perdón, no tenía que haberlo dicho», concluyó Andrea, ante lo que su tocaya opinó que «creo que es buena chica, pero le pierde la boca». Además, la soltera aprovechó para saber qué había pasado entre Gasca e Ismael a su vuelta a España. «Me dijo que le estabas invitando a estar en su casa y que no quería ir porque se sentiría obligado a acostarse contigo, a dormir contigo», explicó la Andrea, quien habría pasado la primera noche en España, charlando con su expareja, versión muy distinta a la que Ismael habría compartido con su extentación.

«Me supo mal. Él me dijo que no quería nada contigo», aseguró Gasca, tras lo cual Andrea señaló que Ismael le había contado una «historia totalmente distinta». «Hemos estado hablando todos los días hasta julio, agosto», contó la soltera, quien incluso desveló que Ismael «se quedó unos días» en su casa, «encantado» y afirmó que habían tenido una relación solo como amigos. «No quiero decirle nada, porque me ha tratado fatal», declaró la extentación, antes de asegurar que «le tenía un montón de cariño y le he tratado súper bien», e incluso que «acabamos bien». Una conversación que llegó a su fin con un bombazo de Diego Arrabal hacia Gasca. «Óscar te es infiel a ti. A día de hoy, te es infiel con una chica de Málaga», aseguró el periodista, ante una emocionada Andrea, hablando del soltero con el que había abandonado el programa. «No me extraña», respondió la aludida, quien no fue capaz de contener las lágrimas antes de declarar que «no me fío de Óscar ya».