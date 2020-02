Andrea (‘La isla de las tentaciones’) se pronuncia sobre la demanda a Joaquín Sánchez

El pasado enero llegó a Mediaset uno de los programas que ha revolucionado la televisión de 2020, y además de Estefania, una de las protagonistas también se ha convertido en toda una eminencia en redes sociales, y no es otra que Andrea, la que fuera pareja de Ismael.

Andrea, participante de ‘La isla de las tentaciones’

Pero una de las polémicas más sonadas llegó cuando el futbolista del Betis Joaquín Sánchez, conocido por sus bromas y chistes en redes sociales, utilizó Instagram para hacer reír a sus espectadores a costa de un defecto físico de la participante del reality presentado por Mónica Naranjo.

Lo aclara a través de Instagram

Hace unos días trascendió la noticia de que Andrea iba a tomar acciones legales contra el jugador andaluz, para así defender su honor por vía judicial, pero parece que no es cierto, ya que la propia participante ha querido aclarar a través de su Instagram que no interpondrá ninguna demanda.

La joven ha explicado que «quiero dejar una cosa muy clara y zanjar ya este tema. No voy a denunciar a nadie. No voy a denunciar a este futbolista por nada. Que diga los comentarios que quiera, me da igual, ya tengo bastante con mis problemas. Ya he tenido bastante con todo lo que me ha pasado este fin de semana como para encima meterme en más follones de denuncias», finalizando con un «no. No voy a denunciar a nadie. Tema zanjado».