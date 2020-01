Andrea Villalonga riñe a los concursantes de ‘OT 2020’ por su abrazo colectivo sin Ariadna ni Nick

Los concursantes de ‘OT 2020‘ estuvieron este viernes 24 de enero con Andrea Villalonga para recibir una nueva clase de imagen y protocolo en la Academia. Lo que posiblemente estos no esperaban es que su profesora quiso reprenderles por algunos de sus comportamientos en los últimos días y que han sido duramente criticados en redes sociales por muchos seguidores del formato. ¿El objetivo de esta pequeña «bronca»? Intentar concienciar a los triunfitos y evitar que este tipo de comportamientos se sigan produciendo, ya es que evidente que no beneficia a su imagen en absoluto.

Concursantes de ‘OT 2020’ y Andrea Villalonga

Reprimenda por su actitud en la Academia

Villalonga primero quiso hablar con ellos de la forma con la que se comportan en la Academia y les pidió que por favor, fuesen conscientes que están en un programa de televisión con compañeros a los que deben respetar en todo momento. «No estáis solos en vuestras casas y no podéis hacer lo que queráis (…) debéis estar pendientes que hay personas a vuestro lado, hay que tomar conciencia de los demás. No estamos solos, estamos conviviendo con otras 16 personas», ha empezad diciendo, para después avisar de algunas justificaciones que hemos escuchado de concursantes como Eli. «Vosotros decís que sois así, pero tenéis que pensar que estáis en una situación fuera de lo común. Debéis ser vosotros mismos, pero tenéis que pensar en el resto, pensar de forma distinta». En ese momento, Andrea Villalonga se ha percatado que Eli no se encontraba en la clase. ¿Ha sido por qué parte de esta bronca iba dirigida a ella? Es posible, pero lo cierto es que la concursante se encontraba acostada al encontrarse mal.

Compañerismo de verdad

Pero bien, la cosa no ha quedado ahí, y es que minutos después, y aprovechando un juego que ha realizado con los concursantes, la profesora ha querido reprenderles por un gesto muy criticado que casi todos hicieron en la Gala 1 del formato. Villalonga ha querido enseñarles normas básicas que deben cumplir cuando comen en la mesa mediante varios juegos y ha sido cuando se hablaba de esperar a comer en la mesa cuando a nuestro acompañante no le llevan el plato el instante en que la profesora les ha reñido por lo que hicieron menos de semana atrás.

«Hablando de esperar a los demás, tengo que deciros una cosa», ha empezado esta, para seguir: «Cuando hacemos un abrazo colectivo ivo-ivo-ivo, lo hacemos cuando estemos todos. A mí me impactó el abrazo colectivo en la gala y los dos nominados que no estaban. Así como esperamos a todo el mundo para comer, esperemos a todo el mundo para el abrazo colectivo. Lo digo porque fue espontáneo, sin mala fe, os salió, pero pensad en los demás y no solo en mi momento. Vamos a hacer este esfuerzo. Sé que no os disteis cuenta y que fue sin maldad, pero para eso estoy yo». De esta forma, parece claro que tras esta reprimenda que los concursantes se han tomado bien no se producirá una nuevo abrazo sin los nominados, como sucedió en la Gala 1, cuando todos los concursantes salvados se abrazaron, empezaron a gritar ‘ivo-ivo-ivo’ mientras los nominados Ariadna y Nick les miraban al otro lado de la pasarela.