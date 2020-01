Annabella Sciorra (‘Los Soprano’) declara en el juicio contra Weinstein por su supuesta violación

Annabella Sciorra ha declarado este jueves 23 de enero en el juicio contra Harvey Weinstein, que comenzaba este seis de enero y que suponía el principio del fin de la lucha del #MeToo contra el que un día fue venerado como un auténtico dios en Hollywood. Lo ha hecho por la supuesta violación que sufrió a manos del director en 1993, cuando él entró engañándola en su apartamento de Manhattan y la forzó a mantener relaciones sexuales con él.

Annabella Sciorra

La actriz de ‘Los Soprano‘ ha relatado delante del jurado cómo conoció al productor durante una cena de negocios. Después, él se ofreció a llevarla a casa. Tras dejarla en su domicilio, Weinstein volvió, entró en el apartamento y, cuando la actriz se quiso dar cuenta, la estaba arrastrando hasta su dormitorio para tumbarla sobre la cama. «Mientras intentaba sacármelo de encima, lo golpeé y le di patadas«, narraba. «Entonces me puso las manos sobre la cabeza para retenerlas, se montó encima de mí y me violó«, ha sentenciado la actriz ante la sala.

Según el testimonio al que ha tenido acceso El Mundo, la actriz ha confesado que «se bloqueó por completo» durante lo sucedido. «Yo intentaba pelear, pero ya no pude pelear porque tenía las manos bloqueadas», rememoraba. «Fue tan repugnante que mi cuerpo empezó a temblar de una manera muy inusual«. Asimismo, ha confesado que no se lo quiso contar a nadie en su momento por miedo a protagonizar un escándalo, al tratarse del alguien conocido. Sí ha matizado que semanas después se encontró con su supuesto agresor en un restaurante: «Intenté hablar con él sobre lo que pasó y decirle cómo me levanté y me quedé en blanco». Según Sciorra, contestó: «Eso es lo que dicen las buenas niñas católicas». Además, en ese momento, Weinstein utilizó un tono amenazante para advertirle que lo sucedido quedaba entre los dos.

Una victoria para la acusación

Conseguir que Annabella Sciorra pudiera subirse al estrado a declarar no ha sido tarea fácil, ya que la defensa ha intentado que no lo hiciera, dado que lo sucedido se remonta a 1993 y habría prescrito. Sin embargo, el juez de la corte estatal de Nueva York James Burke decidía que, finalmente, la actriz sí participara en el proceso fallando en favor del argumento de la acusación, que sostenía que sus palabras podían reforzar lo relatado por las otras víctimas.

Weinstein está acusado por la Fiscalía de dos cargos de violación, por una supuesta agresión sexual acaecida en una habitación de un hotel en marzo de 2013. Además, se le imputan tres cargos más, por forzar, presuntamente, a otra mujer a realizarle una felación en julio de 2006. Podría ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua.