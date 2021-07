Antena 3 y Telecinco vuelven a la guerra de la contraprogramación sin revelar sus cartas

El final de la «temporada alta televisiva» ha estado plagada de cambios en programación y ataques directos entre Antena 3 y Telecinco para conseguir que las ofertas del contrario no brillen. Esta particular guerra vuelve a sumar un capítulo que llega en la noche del jueves 22 de julio: ambas cadenas anuncian dos espacios en los que podría caber cualquier cosa, pero no especifican qué contenido aparecerá en pantalla. ‘Semana inolvidable’ se enfrenta a ‘La gran noche del jueves en directo’.

Telecinco dio la sorpresa dividiendo la final de ‘Supervivientes 2021‘ en dos jornadas para enfrentarlo directamente a ‘Mask Singer: adivina quién canta‘ en la noche del miércoles 21, así como a la última gala de ‘La Voz Kids‘ en la jornada del viernes 23. De esta manera, el jueves quedaba libre del reality hondureño, abriendo la puerta para que Antena 3 estrenase su nueva ficción turca.

No obstante, ambos grupos televisivos han decidido no desvelar sus ofertas, quedando a la espera de lo que haga su rival. Por un lado, Antena 3 podría programar un avance de ‘Inocentes’ o incluso estrenar la serie, emitir el largometraje «Ahora o nunca» o la producción «Alguien te espía». Al mismo tiempo, Telecinco ha programado una «noche en directo» donde todo puede pasar: ¿Veremos una gala especial de ‘Supervivientes’ o incluso un ‘Deluxe‘ improvisado?

Antena 3

22h45: ‘Semana inolvidable – Inocentes’ 00h00: ‘Semana inolvidable – Ahora o nunca’ Incluye: – ‘Inocentes’ – «Ahora o nunca» – «Alguien te espía» 01h15: ‘Semana inolvidable – Alguien te espía’ Incluye: – ‘Inocentes’ – «Ahora o nunca» – «Alguien te espía»

Telecinco

22h00: ‘La gran noche del jueves en directo’ 02h30: ‘El horóscopo de Esperanza Gracia’

No es la primera vez que ocurre

Una situación que recuerda mucho a la jornada mencionada data de febrero de 2018. Telecinco anunció el estreno de ‘La verdad‘ para el día 14, al mismo tiempo que Antena 3 comenzó a promocionar el la llegada de «Palmeras en la nieve« a la televisión en abierto. Sea como fuere, ambos canales decidieron que la emisión llevaría por nombre ‘La noche de…’, donde, finalmente, no pudo verse ningún estreno. El principal perjudicado a raíz de la puesta en marcha de estas estrategias fue el espectador.