Antonio Canales aclara su futuro tras su despido: «Voy a estar con Ana Rosa Quintana»

Tras su despido de ‘Sálvame‘, Antonio Canales intenta pasar página, mudándose a otro de los platós de Telecinco. Al bailaor le comunicaron en pleno directo que la dirección del programa presentado por Carlota Corredera había decidido que no quería seguir contando con él, algo que el artista no se tomó muy bien, llegando a decir que «solo me habéis invitado unos días a merendar, nada más«.

Antonio Canales en el plató de ‘Sálvame’

Ahora, Canales ha confirmado que seguirá vinculado a Mediaset España, esta vez en ‘El programa de Ana Rosa‘. «Voy a estar como colaborador en las mañanas con Ana Rosa Quintana y me hace mucha ilusión«, afirmó el bailaor en la entrevista realizada por Kiko Hernández para Diez Minutos. Además, el excolaborador ha usado sus redes para comunicar esta nueva etapa profesional, publicando una foto en sus stories de Instagram con el cuadro de Quintana que se encuentra en los pasillos del grupo de comunicación.

Canales también habló sobre su reacción al enterarse de su despido en directo, asegurando que había tratado de mantener la compostura: «Demasiado me he mantenido firme. Quizá otra persona que no sabe tener la frialdad que yo tengo, se pone a llorar como un niño, pero no era el momento tampoco«. A pesar de todo, el artista confiesa que le habría gustado quedarse más tiempo para «seguir aprendiendo».

¿Sin rencor?

El bailaor no ha dudado a la hora de valorar cómo ha sido su relación con los que fueron sus compañeros, Canales asegura que la mayoría de sus compañeros habían sido «muy cariñosos» con él y habían tratado de ayudarle, salvo dos excepciones: «Miguel Frigenti no me ha gustado su forma de actuar. Laura Fa, con todo mi respeto, es una persona que le sale esa parte catalana que me duele muchas veces».