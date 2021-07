Antonio Canales relata su época más dura: «Dormía en la calle, en el Retiro y en el metro»

Antonio Canales se ha sentado en el plató de ‘Volverte a ver‘, programa en el que su madre quiso darle una sopresa. Juntos, contaron cómo fueron los complicados inicios del bailaor, en los que se vio en situaciones extremas. Canales se desplazó a Madrid para cumplir su sueño, con la desaprobación de su padre, pero el apoyo de su madre, que le dio unos ahorros.

Canales se emociona al hablar de su pasado

El bailaor confesó que cuando ese dinero se acabó, tuvo que buscarse la vida y llegó a dormir en la calle. «Yo iba a la calle Huertas que había un convento y había tres turnos, me ponía en la cola con mi maleta. Y luego me iba a dormir a la calle. Primero, en verano, nos íbamos a dormir en el Retiro pero luego me dijeron que tenía que ir a Preciados o Atocha, al metro, y quedarte envuelto en cartones, que es lo que más protege de la humedad», explicó Canales.

«Y por la mañana, a las 9, llegaba al ballet. Eso lo veían todos los bailarines, con mi maleta, hacía mis tenderetes, me vestía con las mallas y me ponía en la barra, un día y otro día hasta que conseguí lo que quería«, contó Canales, muy emocionado. El bailaor también confesó que no le decía nada a su madre, para no preocuparla. «Como las tontas de las madres somos así y no lo vemos, nos lo creemos», confesó Pastora, la madre de Canales.

Mucha emoción

«Más quisiera yo llegarle a la altura del tobillo. Ella me dio la vida y todo el arte, porque mi madre es una gran artista«, dijo Canales, muy emocionado sobre su madre, a la que ha agradecido que le diera la oportunidad de estudiar lo que soñaba. «Gracias por estar en los momentos más duros pero también en los más felices, no podría tener una madre mejor que tú», concluyó el bailaor.