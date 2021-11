Antonio David, a cuchillo contra ‘Sálvame’: Les acusa de «racismo» y sugiere el boicot

La guerra transmedia entre Antonio David Flores y Telecinco suma un nuevo capítulo, plagado de acusaciones y reproches. El andaluz ha vuelto a romper su silencio y lo ha hecho atacando directamente a ‘Sálvame‘ y sus contenidos. Tras la emisión de una conversación con un supuesto familiar suyo, el excolaborador del programa se ha despachado como nunca, arrojando acusaciones de «racismo» y llamando al boicot de los anunciantes.

Antonio David Flores

El programa de La Fábrica de la Tele tuvo a bien que los espectadores conocieran las declaraciones de esa persona que no ha querido revelar su identidad: «Estoy descompuesta… Es que son capaces de agredirme, yo sé dónde me he metido», podía escucharse con una recreación desde el canal de YouTube de Flores. Tras escuchar «son como gitanos», la persona en cuestión lo corroboró, se mostró «acojonada» y habló del seno familiar, así como de la situación general, con estas palabras: «Parecen muy finos, pero son muy verduleros. […] Son muchos, es que no me sale ni una lágrima, estoy seca«, aseveró, no sin antes recalcar a Kiko Hernández «la que se le viene encima».

Tras estas palabras, Antonio David vio conveniente hacer un alegato, al tiempo que tachaba a ‘Sálvame’ de ser un programa «racista»: «Tengo sangre gitana y estoy orgullosos de ello. Tengo una familia intachable». Instantes después, siguió utilizando el mismo argumento para cargar sin piedad contra el formato: «Lo que se ha hecho con una etnia como la gitana no tiene perdón«.

De la misma forma, censuró que se defienda «al colectivo LGTB», al tiempo que estaban fomentando «el racismo y el odio». A continuación, también dedicó unas sentenciatorias declaraciones para Kiko Hernández: «Eres tan cobarde que has hecho que te tuneen tu propia voz, que la distorsionen para que no se te reconozca», no sin olvidarse de mencionar de nuevo a la etnia: «Vinculáis hechos delictivos a la condición de ser gitanos«, reiteró.

Pide el boicot de los anunciantes

Sentado frente a una cámara y con bastante austeridad en la producción, Antonio David hablaba de «indignación» por todo lo que se estaba haciendo con él y su familia: «Los patrocinadores pagan su dinero para mantener a programas como ‘Sálvame'», prosiguió exponiendo. De esta manera, pedía que todo el que sea espectador del programa sienta lo mismo que él. Segundos más tarde, lanzó un órdago a la plana mayor del grupo de comunicación: «Que ese Consejo de Administración de Mediaset, incluido el señor Paolo Vasile, se haga realmente mirar lo que está pasando con La Fábrica de la Tele, con ‘Sálvame’, que son su propio caballo de Troya«.

Antonio David Flores, en ‘Sálvame tomate’

Lo más impactante de todo es que Flores hizo un llamamiento a la Justicia en general y a la Ministra de Igualdad en particular, para que se «revise esto, que tome las acciones oportunas correspondientes a su cargo». Cabe destacar que la cosa no paró aquí y amenazó con descubrir la manera en la que ‘Sálvame’ mantiene «al público cuatro horas sentados en el sofá a base de mentiras, engaños, vendiéndoles humo«, no sin aludir de nuevo a los patrocinadores, que son los que permiten que la cadena gane «muchísimo dinero» y estén «facturando auténticas barbaridades».

Cabe destacar que todas estas acusaciones han salido a la luz tiempo después de que el formato vespertino de Telecinco decidiese prescindir de su presencia en plató. Mientras él mismo era partícipe de lo que se trataba en el programa, no hubo ningún tipo de alegato en contra, quejas o reproches en cuanto al trato a ciertos personajes; aunque, si bien es cierto, siempre mostró sus opiniones aunque fuesen contrarias a la dirección sobre algunos temas.

Pide pluralidad en la televisión

Tras todo lo acontecido en la pequeña pantalla, el exconcursante de ‘Gran Hermano VIP‘ suavizó su tono de voz para asegurar que «la televisión tiene que ser un medio plural» y nunca una vía para «atentar y estigmatizar». Sin embargo, parece haber olvidado todas las entrevistas que ha dado en los platós, donde sus palabras no eran precisamente buenas para con Rocío Carrasco. Tampoco hizo alusión alguna a esas supuestas pruebas que desmontarían todo su discurso, no volvió a mostrar esos livianos archivadores frente a cámara.