Antonio David descarta la posibilidad de volver a Mediaset: «Me defenderé en los juzgados»

El miércoles 28 de julio, Telecinco emitió el especial ‘Ahora, Olga’, en el que Olga Moreno tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre algunas de las declaraciones que Rocío Carrasco lanzó en su contra a lo largo de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘. Una entrega a cargo de Carlos Sobera, en la que el vasco puso sobre la mesa la posibilidad de que Antonio David Flores volviera a la compañía para dar su propia versión, algo que el propio malagueño descartó apenas unas horas después.

Antonio David Flores, en los juzgados a causa de su juicio contra La Fábrica de la Tele

«Supongo que Antonio David tendrá su oportunidad, en su momento, dentro de Mediaset, para dar sus declaraciones», apostaba Sobera, durante el programa, algo sobre lo que Flores pudo hablar en una entrevista con La Razón. «Creo que Carlos Sobera desconoce toda la situación en la que me encuentro con Mediaset y pienso que puede ser una estrategia de ellos para el juicio laboral que se suspendió hasta septiembre«, apostaba el malagueño.

Flores señaló entonces que «hay un juicio laboral contra ellos por el despido, y ni siquiera pude entrar el pasado viernes en Mediaset para recibir a Olga en plató«, haciendo referencia así a la final de ‘Supervivientes 2021‘ en la que la sevillana se convirtió en la ganadora de la edición. «No voy a trabajar más con La Fábrica de la Tele», añadía el malagueño, tajante, algo que ya había asegurado en su primera entrevista pública tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, donde fue muy crítico con la responsable de la misma y con Mediaset.

«Demandaré al 80% de los colaboradores»

El malagueño se encuentra ahora mismo sumido en un proceso judicial a raíz del «despido improcedente» que alega en contra de la productora de ‘Sálvame‘, sobre el que pudo pronunciarse Flores. «Cuando exista una sentencia sobre este juicio, eso no invalidará absolutamente nada de mi intención con respecto de demandar a todos y a cada uno de los colaboradores, que son el 80%», aseguró el excolaborador de ‘Sálvame’. «En su momento dije que no trabajaría jamás para ellos. Hasta que no se terminen los juicios, voy a seguir defendiendo todo el daño que me han hecho en los juzgados«, declaró el malagueño, descartando así cualquier aparición en la pequeña pantalla, al menos por el momento, en Mediaset.