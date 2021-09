Antonio David Flores denuncia el «escarnio público»‘: «Me costaba levantarme de la cama»

Antonio David Flores vuelve a estallar públicamente. Después de la resolución judicial que declaraba nulo su despido de ‘Sálvame‘, el que fuera colaborador de Mediaset ha querido utilizar su perfil de Instagram para lanzar un largo texto en el que habla del «escarnio público» al que, según explica, se ha visto sometido en los últimos meses tanto él como toda su familia.

Antonio David Flores en su última etapa en ‘Sálvame’

«Aún no ha habido un día en el que no me haya acordado de ese lunes 22 de marzo«, así comenzaba el post que Flores quiso compartir con todos sus seguidores. Según detalló, su dolor no se produjo por dejar el trabajo, sino por «los motivos que delante de toda España estaban dando», aseguró. Para él lo más duro fue el «escarnio público» que ha padecido durante los últimos meses, unos ataques que le afectaron en su día a día: «Ese día fue uno de los peores de mi vida. Me costaba levantarme de la cama«.

A pesar de los malos momentos, el marido de Olga Moreno habló del apoyo que recibió por parte de de algunos espectadores anónimos, así como de su equipo jurídico: «Iván me dijo: ‘Van a pagar por todo esto David y un día se dará la vuelta. Ni la gente ni la justicia es tonta, y lo verás’. Y ese día llegó ayer«, aseguró en su publicación. Flores se mostró con bastante entereza e hizo toda una declaración de intenciones: «La vergüenza de ese 22 de marzo ahora se ha convertido en una fuerza inquebrantable«.

La respuesta de Rocio Flores

La publicación de Antonio David Flores ha suscitado todo tipo de comentarios y reacciones. Una de las más destacadas ha sido la de su hija Rocío Flores, quien ha querido mandarle un mensaje de apoyo a su padre. La exsuperviviente compartió el texto escrito por él en su Instagram y añadió lo siguiente: «No lo podrías haber explicado mejor, que orgullo tenerte como padre«.