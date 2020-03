Antonio David Flores: ‘Ortega Cano no entiende el comportamiento de su mujer en ‘Supervivientes»

‘Supervivientes 2020‘ vuelve una noche más a Telecinco con su debate dominical presentado por Jordi González y uno de los primeros frentes que ha tocado el programa ha sido el distanciamiento entre Ana María Aldón, mujer de José Ortega Cano, y Rocío Flores, hija de Antonio David Flores.

Antonio David Flores en ‘Supervivientes 2020’

El pasado jueves, durante la gala, Rocío Flores y Antonio Pavón tuvieron una discusión en la que no quiso meterse la mujer del torero, sobre lo que la nieta de la cantante afirmó que «somos dos concursantes independientes. Que seamos de la misma familia no quiere decir que la tenga que defender o ella a mí. Que lo he echado en falta, pues sí. Pero no se lo voy a echar en cara. Es su concurso».

Rosa Benito añade información

Al ver el vídeo, y tras la vuelta a plató, ha sido Antonio David el que ha querido comentar que «el momento de la Palapa fue muy duro para Rocío. Todos los compañeros están confirmando una realidad: que Ana María debería de haber mostrado cierta benevolencia con ella. Cuando Yiya sale a Playa Desvalida, Ana María se despide como si fuese su íntima amiga».

Posteriormente, tras una pausa, el colaborador ha comentado que «he hablado con Ortega Cano y dice que no entiende el comportamiento de Ana María», aunque Rosa Benito, también presente en plató, también ha querido aclarar que al torero no le había gustado lo que había insinuado Rocío: que Ana María estaría interesada en Antonio Pavón.